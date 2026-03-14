Подробно търсене

Слабо мотивираните служители струват милиарди на германската икономика, сочи проучване

Елена Савова
Снимка: AP/Michael Probst, архив
Берлин,  
14.03.2026 20:00
 (БТА)

Служителите в германски компании с по-ниска работна мотивация са донесли загуби за икономиката, изчислявани на между 119,2 милиарда и 142,3 милиарда евро през 2025 година. Това сочат изчисления на института „Галъп“ (Gallup), предназначени за изготвяне на годишния Gallup Engagement Index, предаде ДПА.

„Голямото мнозинство от служителите са слабо свързани емоционално със своя работодател и изпълняват задълженията си съвестно, но без да правят повече от необходимото“, се посочва в новия Gallup Engagement Index - ежегодно изследване на мотивацията и емоционалната ангажираност на работещите в Германия.

Според проучването 77 процента от служителите в Германия имат слаба емоционална връзка със своя работодател. Само 10 процента са „силно ангажирани“ и готови всеки ден да полагат допълнителни усилия. Така негативният резултат, отчетен през 2024 г., се влошава с още един процентен пункт.

Управленски проблем 

Според експертите от „Галъп“ вината за слабата мотивация е по-скоро на ръководството на компаниите, отколкото на служителите.

„Слабата емоционална ангажираност не е проблем на нагласите, а проблем на управлението“, казва ръководителят на изследването Марко Нинк.

„Тук има огромен неизползван потенциал. Емоционалната ангажираност на служителите не е просто нещо желателно, а важен фактор за конкурентоспособността. Тя увеличава производителността и намалява разходите, като намалява отсъствията и текучеството на персонала“, подчертава той.

„Въпреки като цяло положителната оценка за условията на труд, твърде много служители в Германия работят в „енергоспестяващ режим“, допълва експертът.

Повече болнични

Емоционалната обвързаност влияе и върху броя на болничните дни, които служителите вземат.

Групата на служителите, които вътрешно вече са се дистанцирали от работата си (т. нар. вътрешно напуснали), е имала средно 9,7 дни болнични през 2025 година. При силно ангажираните служители този показател е само 5,6 дни.

Въпреки слабата връзка с работодателя сред работещите в Германия се наблюдава желание за стабилност и служителите отново искат да се задържат по-дълго в една компания. След като през миналата година само половината от анкетираните са искали да работят при същия работодател и след година, сега този дял се е увеличил до 56 процента. Въпреки това готовността да се остане в настоящата компания остава значително под нивата, отчитани преди пандемията от КОВИД-19 – през 2018 г. тя е била около 78 процента.

Gallup Engagement Index се изготвя ежегодно от „Галъп“ от 2001 г. насам. За последното изследване, проведено между 18 ноември и 20 декември, са били интервюирани по телефона 1700 случайно подбрани служители на възраст над 18 години и според „Галъп“ резултатите са представителни за работещите в Германия.  

/СЛС/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:49 на 14.03.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация