Цифрова магистрала за бъдещето на европейските финанси - как блокчейн технологиите и парите на централните банки могат да работят заедно

Плащанията и финансовите пазари се цифровизират и централнобанковите пари също трябва да се развиват. Посредством инициативи като "Понтес" (Pontes, от лат. "мостове" - проект за свързване на платформи за дигитални активи с платежната система на ЕЦБ за сетълмент в пари на централните банки - бел. ред.) и "Апия" (Appia от името на известния римски път Via Appia - инициатива, чрез която до 2028 г. Евросистемата ще подготви цялостен план за това как цифровите евро пари и ценни книжа да работят безопасно в блокчейн мрежи при общи европейски правила - бел. ред.) Евросистемата работи с участниците на пазара, за да е сигурно, че токенизираните финанси се ползват от сигурен сетълмент в централнобанкови пари. По този начин се подпомагат иновациите, интеграцията и финансовата независимост на Европа.

Така започва коментар на Пиеро Чиполоне, член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ), предоставен ексклузивно за България на БТА. В него Чиполоне разглежда ролята на различните форми на парите на централните банки в условията на дигитализация на плащанията и финансовите пазари и очертава инициативите на Евросистемата за развитие на токенизираните финанси.

Следва останалата част от коментарната статия на Чиполоне:

Технологиите преобразяват формите ни на общуване, пътуване, работа и плащане. Начинът, по който централните банки емитират пари, също трябва да се промени, за да отговори на развиващите се потребности на обществата, на които служим.

Емитирането на пари е в центъра на дейността на централните банки. И все пак по-голямата част от парите, които използваме в ежедневните си транзакции, се създават от частния сектор, например когато банки финансират ипотеки. В крайна сметка гражданите приемат за плащане тази частна форма на пари, тъй като имат възможността да ги превърнат едно към едно в централнобанкови пари – най-сигурният актив и опорната точка, на която се крепи цялата система. Това взаимодействие способства за изграждане и поддържане на доверието.

Централнобанковите пари имат две форми. За текущите си нужди от плащания имаме парите в брой. И тъй като все повече аспекти от живота ни се пренасят онлайн, Евросистемата разработва цифровото евро – цифрова форма на парите в брой, която да допълва банкнотите и монетите.

Същевременно на финансовите пазари на едро централнобанковите пари приемат формата на депозити, които банките държат при централната си банка и които се вписват в нейните счетоводни книги. Банките могат да използват тези депозити за големи по обем транзакции и за сетълмент на плащания помежду им. Тези централнобанкови пари са здравата основа на сегашните инфраструктури на финансовите пазари на едро.

Но тези пазари не са защитени срещу промени. Благодарение на токенизацията и на технологията на децентрализирания регистър (ТДР) ще бъде възможно финансови активи като например облигации да бъдат представени като цифрови токени – или, по-просто казано, файлове, които могат да се прехвърлят и актуализират по-ефикасно, отколкото понастоящем. Тези нови технологии носят възможности за по-големи иновации, ефикасност и интеграция на финансовите пазари.

При наличието на токенизирани активи и ТДР сетълментът на сделките ще бъде по-бърз и по-ефикасен, а разходите за обработка и рисковете ще се понижат. Целият жизнен цикъл на активите, от търговията до сетълмента и попечителството, ще протича на една и съща платформа, която ще е на разположение 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Трансграничните дейности ще станат по-опростени и по-евтини и разходите ще намалеят повсеместно. „Интелигентните“ договори ще създадат възможност за още иновативни решения. По-ефикасни и по-интегрирани финансови пазари означават също и по-евтино финансиране на реалната икономика.

За да се възползват от предимствата на тези технологии, инвеститорите ще се нуждаят от сигурен актив за сетълмент на сделките. Това са централнобанковите пари. Към това именно се стремим.

Благодарение на инициативата на Евросистемата Pontes от третото тримесечие на 2026 г. вече ще можем да предлагаме начин за сетълмент на транзакции на едро в централнобанкови пари, основан на ТДР. На първо време това ще стане, като свържем финансовата си конструкция – услугите в TARGET – с тези нови платформи за ТДР. Това ще даде сигурност и институционална надеждност, които са необходими за доброто развитие на токените във финансите в Европа. И това е само началото.

За да осъществят в пълна степен потенциала на токенизацията и ТДР, инвеститорите ще имат нужда централнобанковите пари да бъдат интегрирани по-пряко в тези платформи. С оглед на тази цел тази седмица публикувахме пътна карта за нашата инициатива Appia.

Целта на Appia е заедно с участниците на пазара да разработим финансова инфраструктура от ново поколение в Европа. Процесът ще направлява собствените ни постепенни и непрестанни усъвършенствания на Pontes, за да се развива успоредно с Appia. Но той също така ще насочва пазара към изграждане на собствени решения и инфраструктури по начин, който осигурява конкуренция, интеграция и иновации за европейските финансови пазари.

В основата на всичко това ще бъдат надеждни централнобанкови пари под формата на токенизирано евро, осигуряващи на пазара котвата за сетълмент, която му е необходима, за да се развива сигурно. Участниците на пазара показаха ясно, че това е изключително важно. Проектът Appia ще бъде разработен посредством широкообхватно публично‑частно партньорство, а окончателните му характеристики ще отразяват задълбоченото сътрудничество, включващо експерименти, изпитвания на концепцията и общи стандарти.

Има още един аспект, който трябва да се обмисли. В днешния свят финансовата инфраструктура може да има геополитическо въздействие. Ако Европа не изгради собствени цифрови пътища, има риск да се наложи да разчита изключително на създадените от други. За да не допуснем да се озовем непредвидено в такава ситуация, не бива да се отдаваме на самодоволство или да изоставаме. Европа разполага и с технологията, и със средствата, за да избегне такава зависимост.

Посредством Appia сегашните фрагментирани инфраструктури ще бъдат заменени от интегрирана европейска екосистема. Тя ще подпомогне усилията за създаване на съюз на спестяванията и инвестициите, като същевременно ще осигури запазване на ролята на еврото като надеждна опора на европейската цифрова икономика.

Промяната е неизбежна, но от нас зависи как ще реагираме към нея. Чрез Appia Европа избира да гради собственото си пространство на цифрови финанси.

