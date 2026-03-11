Подробно търсене

ООН приема новите насоки на ФАО за мащабна кампания за събиране на селскостопански данни

Ивона Величкова
Снимка: Благой Кирилов/БТА, архив
Рим/Ню Йорк,  
11.03.2026 19:23
 (БТА)

Насоките, изготвени от Организацията по прехрана и земеделие на ООН (ФАО) за Световната програма за преброяване в селското стопанство през 2030 г., бяха одобрени от Статистическата комисия на ООН, което ги издигна до статут на международно договорен стандарт, съобщи ФАО.

Световната програма за преброяване в селското стопанство започва своята единадесета десетгодишна програма. Тя ще осигури основата за провеждането на селскостопански преброявания в страните членки на ФАО между 2026 и 2035 г., предлагайки хармонизирани и международно съпоставими данни в подкрепа на националните политици и позволявайки им да сравняват своите резултати с тези на останалите.

Преброяванията предоставят цялостно и подробно описание на структурата на селскостопанския сектор в дадена страна, обхващайки различни елементи - броя и размера на стопанствата, земевладението, земеползването, реколтираната площ, машините и оборудването, селскостопанските практики, напояването и добитъка, труда и други селскостопански вложения. Те предоставят ценни данни за държавите и за ФАОСТАТ (FAOSTAT), като оказват жизненоважна подкрепа на политиците на национално ниво при изготвянето на политики и програми. Освен това предоставят информация, необходима на изследователите и международната общност за анализ и идентифициране на възможности в сектора.

Новите насоки наблягат на използването на иновативни технологии и имат за цел да предоставят на страните членки инструменти, с които да гарантират, че събраните данни, „са релевантни, навременни, международно сравними и приложими“, каза генералният директор на ФАО Ку Донгю.

Провеждането на десетгодишно селскостопанско преброяване, както е препоръчано от ФАО, е важно, тъй като не само предоставя пълна структурна информация за сектора, но и служи като основа за прилагане на извадкови земеделски проучвания. Те събират бързо променящи се данни като цени, доходи и производствени разходи, които властите могат да използват, за да проследяват напредъка към целите за развитие.

Ръководството на ФАО определя 27 основни показателя, които трябва да бъдат записани от всички държави членки. Тя също така предлага насоки в подкрепа на държавите при вземането на решение дали други елементи трябва да бъдат включени в пълното преброяване, тъй като те може да са по-важни в някои страни, отколкото в други.

В него също така се подчертава полезността на технологичната интеграция, обхващаща различни инструменти, включително геопространствени данни и изкуствен интелект.

/СЛС/

