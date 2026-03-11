Водещи световни икономики взеха решение за освобождаване на стратегическите си петролни резерви, но цените на суровината се покачиха с 5 на сто

Водещи световни икономики обявиха освобождаване на част от стратегическите си петролни резерви с цел стабилизиране на международните енергийни пазари, съобщават световните агенции. Мярката е координирана с международните партньори и е насочена към ограничаване на рязкото поскъпване на енергията на фона на конфликта в Близкия изток.

Членовете на Международната агенция за енергията (МАЕ) обяви днес освобождаване на 400 млн. барела петрол от резервите си - най-голямото в историята на организацията.

Конфликтът в Близкия изток се отразява силно на световните енергийни пазари, като Азия е най-силно засегната, посочи Фатих Бирол, изпълнителен директор на международното обединение.

Решението за освобождаване на количества от стратегическите резерви е било взето единодушно от 32-те членки на МАЕ, подчерта той.

Германия

Водещата европейска икономика планира да освободи част от националните си петролни резерви в отговор за да ограничи въздействието на войната с Иран върху глобалните цени на енергията, заяви с министърът на икономиката Катерина Райхе.

Водещите световни икономики от групата Г-7 по-рано изразиха готовност за освобождаване на стратегически петролни резерви на фона на икономическите последици от конфликта в Близкия изток.

Германия е готова да освободи 19,51 милиона барела петрол в „отговор на искането на МАЕ“, каза тя и допълни, че количеството, което предстои да бъде пуснато на пазара, е най-голямото в историята на МАЕ и определи решението като ясен сигнал към пазарите за ограничаване на спекулативните печалби.

Великобритания

Лондон също обяви, че ще предостави 13,5 милиона барела петрол за координирано освобождаване от стратегическите резерви, присъединявайки се към действията на други членове на МАЕ.

„С тази мярка Великобритания изпълнява своя дял от усилията заедно с международните ни съюзници за справяне с нарушенията и нестабилността на петролните пазари“, заяви Ед Милибанд, министър на енергийната сигурност и на въглеродната неутралност на Великобритания.

Франция

Подобен ход предприема и Париж, след като днес по време на видеоконферентна среща на лидерите на страните от Г-7 френският президент Еманюел Макрон заяви, че с цел да се запазят стабилността на международните енергийни пазари Франция ще освободи 14,5 милиона барела петрол от стратегическите си резерви, като мярката е координирана с международните партньори. Той допълни, че правителството на страната може да вземе допълнителни мерки за защита на френските потребители от поскъпването на петрола.

Настоящата ситуация не оправдава действия срещу премахване на санкциите срещу Русия, каза още Макрон.

Австрия

Виена също обяви, че ще участва в освобождаването на стратегическите си петролни резерви за да бъде ограничено поскъпването на петрола.

„От вчера сме в много тясно сътрудничество с всички държави членки на МАЕ и ще подкрепим принципното решение за освобождаване на тези резерви от суров петрол“, подчерта австрийският министър на икономиката Волфганг Хатмансдорфер и добави, че Австрия ще участва в освобождаването.

САЩ

Съединените щати обмислят използване на част от своите стратегически петролни резерви, за да ограничат ръста на цените. Това заяви американският министър на вътрешните работи Дъг Бъргам в интервю за „Фокс Нюз“, цитиран от Франс прес. „Това е моментът, в който тези резерви са полезни, тъй като няма глобален недостиг на енергия – проблемът е временен и свързан с транспорта“, поясни Бъргъм. Идеята следва предложението на МАЕ за използване на световните стратегически резерви.

Япония

Токио също ще започне да изпомпва количества петрол от стратегическите си резерви още в понеделник за да ограничи евентуалното рязко покачване на цените на бензина и други петролни продукти. Япония ще освободи запаси, съхранявани от частния сектор, които представляват средното дневно потребление на страната в рамките на 15 дни, а след това и ще освободи и петролни запаси за още 30 дни, които съхранява правителството, подчерта премиерът Санае Такаичи. Токио ще предприеме тези действия дори без наличието на координирано от МАЕ решение за освобождаване на резервите, подчерта японският министър-председател.

Това ще бъде първото освобождаване на японските стратегически резерви от петрол от 2022 г., тъй като американско-израелската война срещу Иран и иранските атаки с ракети и дронове по страни от Близкия изток нарушават енергийните доставки и повишават риска от недостиг на черно злато.

Европейски съюз

Европейският съюз обмисля мерки за ограничаване на цените на енергията, включително въвеждане на таван на цената на природния газ, заяви пред Европейския парламент по-рано днес председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен.

„От решаващо значение е да намалим влиянието на цената на газа върху цената на електроенергията“, заяви Фон дер Лайен.

Тя подчерта също, че връщането към руски енергийни ресурси би било „стратегическа грешка“, която ще направи Европа по-уязвима.

Цените на петрола

След взетите решения за освобождаване на стратегически резерви цените на петрола продължиха да нарстват.

Към 18:30 часа бълг. време фючърсите на петрола сорт Брент поскъпнаха с 4,81 на сто до 82,05 долара за барел. Американският лек суров петрол е нагоре с 4,56 долара или 5,46 на сто до 88,01 долара за барел спрямо вчерашната търговия.