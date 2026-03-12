Започва двудневна стачка на пилотите на „Луфтханза“, очаква се аулирането на стотици полети

От днес започва двудневна стачка на пилотите на германската авиокомпания „Луфтханза“, която ще продължи до 13 март и се очаква да доведе до стотици отменени полети, съобщиха световните агенции.

Протестните действия са организирани от синдиката на пилотите „Ферайнигунг Кокпит“ (Vereinigung Cockpit – VC), който призова над 5000 свои членове да се включат в стачката. Засегнати ще бъдат полетите на основната авиокомпания „Луфтханза“, както и на дъщерните дружества „Луфтханза Карго“ (Lufthansa Cargo) и „Луфтханза Ситилайн“ (Lufthansa Cityline).

Според синдиката по време на стачката може да бъдат отменени около 300 полета дневно. От авиокомпанията посочват, че повече от половината полети ще бъдат изпълнени, като при дългите маршрути този дял може да достигне около 60 процента. Компанията планира да използва самолети с по-голям капацитет и партньорски авиокомпании, за да ограничи последствията за пътниците.

Причината за стачката е продължаващият спор между синдиката и авиокомпанията за пенсионните схеми и възнагражденията на пилотите. От „Ферайнигунг Кокпит“ посочват, че преговорите не са довели до конкретно предложение от страна на компанията.

Полетите до редица държави в Близкия изток няма да бъдат засегнати от протестните действия заради напрегнатата ситуация в региона, уточняват от синдиката.

Това е вторият кръг от стачни действия на пилотите на „Луфтханза“ в рамките на настоящия трудов спор. При предишния протест на 12 февруари бяха отменени над 800 полета и бяха засегнати около 100 000 пътници.