Служебният министър Трайков ще разговаря с координатора на инициативата за енергийна свързаност на Централна и Югоизточна Европа Клаус-Дитер Борхард
Трайчо Трайков, служебен министър на енергетиката.Снимка: Милена Стойкова/БТА, архив
София,  
12.03.2026 05:30
Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайко ще проведе днес среща с проф. Клаус-Дитер Борхард – координатор на инициативата за енергийна свързаност на Централна и Югоизточна Европа (CESEC), съобщиха от Министерството на енергетиката (МЕ). 

Основна тема на дискусията се очаква да бъде ускоряването на дейностите по изграждане на Вертикалния газов коридор и подновяването на трите основни маршрута – от Ревитуза до Сидирокастро и към Украйна, от Александруполис към Украйна и от Южния газов коридор – като директен отговор на кризата с ключово значение за осигуряването на конкурентни доставки. 

В разговора ще участват също и временно изпълняващият длъжността посланик на САЩ в България Мартин Макдауъл и председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Пламен Младеновски. 

След срещата е предвиден брифинг за медиите. 

