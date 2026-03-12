Служебният министър Трайков ще разговаря с координатора на инициативата за енергийна свързаност на Централна и Югоизточна Европа Клаус-Дитер Борхард

Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайко ще проведе днес среща с проф. Клаус-Дитер Борхард – координатор на инициативата за енергийна свързаност на Централна и Югоизточна Европа (CESEC), съобщиха от Министерството на енергетиката (МЕ).

Основна тема на дискусията се очаква да бъде ускоряването на дейностите по изграждане на Вертикалния газов коридор и подновяването на трите основни маршрута – от Ревитуза до Сидирокастро и към Украйна, от Александруполис към Украйна и от Южния газов коридор – като директен отговор на кризата с ключово значение за осигуряването на конкурентни доставки.

В разговора ще участват също и временно изпълняващият длъжността посланик на САЩ в България Мартин Макдауъл и председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Пламен Младеновски.

След срещата е предвиден брифинг за медиите.