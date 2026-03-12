Годишните награди "Икономика на светло" ще бъдат връчени на церемония в София

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) ще връчи наградите "Икономика на светло" за 2025 г. на официална церемония днес в хотел "София Балкан Палас", съобщиха от Асоциацията. Сред гостите на събитието, което ще започне в 18:00 ч., ще бъдат представители на изпълнителната и законодателната власт, бизнеса, неправителствените организации, социалните партньори, медиите.

В церемонията по връчване на наградите ще участва и президентът Илияна Йотова, която ще приветства организаторите и участниците в конкурса и ще обяви победителя в категорията „За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата“.

Призът "Икономика на светло" за 2025 г. се присъжда в три категории: за нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата, за личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством активна позиция, за журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към неформалната икономика.

Това е тринадесето издание на Националния конкурс за наградите "Икономика на светло", чиято цел е да открои примери за успехи в борбата с неформалната икономика и да отличи водещи институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на сивата икономика. Наградите са част от цялостната дейност на АИКБ за повишаване обществената нетърпимост към неформалната икономика, поощряване предприемането на активни действия в тази посока и популяризиране градивната роля на бизнеса в обществото за подобряване на социално-икономическата среда.

Номинациите за наградите бяха направени чрез широко допитване сред обществото, членовете на Асоциацията на индустриалния капитал в България, всички социални партньори, членовете на Обществения съвет "Икономика на светло", в чийто състав влизат представители на редица държавни институции и медиите, посочват от АИКБ. Победителите се излъчват чрез тайно гласуване от голямо експертно жури, което е съставено от 100 изявени личности: видни икономисти, общественици, представители на медиите, членове на Националния и Контролния съвет на АИКБ, на Обществения съвет "Икономика на светло" и др.