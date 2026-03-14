Много германци не се отказват от плановете си за пътуване въпреки конфликта в Близкия изток

Галя Горнишка
Много германци не се отказват от плановете си за пътуване въпреки конфликта в Близкия изток
Много германци не се отказват от плановете си за пътуване въпреки конфликта в Близкия изток
Снимка: AP /Matt York
Берлин,  
14.03.2026 11:00
 (БТА)

Въпреки войната в Близкия изток много германци не се отказват от плановете си за пътуване, показва проучване, изготвено за ДПА от социологическия институт „ЮГав“ (YouGov).

От около 1750 анкетирани през март възрастни, 54 на сто твърдят, че международните кризи или конфликти в момента не са повлияли на плановете им за пътуване.

Налице обаче е известно влияние, сочи проучването. Един на всеки 10 казва, че планира да промени плановете си за почивка поради международни конфликти, 7 на сто смятат, че осъществяването на пътуването, което вече са резервирали, не е сигурно, а 4 на сто заявяват, че вече резервирано пътуване е било отменено или отложено.

Безопасността остава важен фактор при избора на дестинация. Общо 58 на сто твърдят, че политическата стабилност в дадена страна е много важна за тях, за 27 на сто е относително важна, а за 10 на сто не играе никаква роля.

Проучването показва, че преди това 17 на сто са променяли или отменяли пътуване поради международни кризи или опасения за безопасността, докато 80 на сто не са го правили.

Туристическата индустрия не очаква траен спад в търсенето. Туризмът е много устойчив сектор, казва Албин Лойдл, президент на Германската туристическа асоциация, добавяйки, че след като стабилността се върне, ще се възвърне и желанието на хората да пътуват.

Лойдл отбелязва, че геополитическите конфликти могат временно да забавят пътуванията, но дългосрочният интерес остава силен, като пътуващите са по-склонни да сменят дестинациите си, отколкото да се откажат напълно от пътуване.

