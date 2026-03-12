Конференция по индустриална собственост на високо ниво започва днес в София

Конференция по индустриална собственост на високо ниво „Силата на иновациите: защити, бъди конкурентен, бъди успешен/High level IP Conference „Innovation empowered: protect, compete, succeed“ започва от 14:30 ч. в хотел „Хаят Риджънси София“, съобщиха от Патентното ведомство на България. На събитието ще бъдат отбелязани 133 години от началото на закрилата на индустриалната собственост в България, въведена с първия Закон за търговските и индустриалните марки, влязъл в сила на 22 април 1893 г.

В конференцията се очаква да участва президентът на Европейското патентно ведомство Антонио Кампиньош и изпълнителният директор на Службата на ЕС за интелектуална собственост Жоао Неграо. От името на генералния директор на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) приветствие ще отправи Хабип Асан - директор на дирекция „Преход и развити страни“ в СОИС. Сред участниците ще бъдат и ръководители на национални патентни ведомства на държавите членки на Европейската патентна организация, в която към момента членуват 39 страни.

Очаква се приветствия към участниците във форума да отправят: Оля Димитрова, председател на Патентното ведомство, Екатерина Захариева, еврокомисар за стартиращи предприятия, научни изследвания и иновации, служебни министри.

В дискусионните панели се предвижда участие на създатели и мениджъри на някои от най-успешните високотехнологични български компании, както и на световнопризнати изобретатели, представители на науката и образованието, посочват от Патентното ведомство.

Конференцията ще приключи с церемония по вписване в Златната книга на Патентното ведомство на Република България. Началото на тази традиция е поставено по време на официалното честване на 1300 години от създаването на българската държава, като всяка година в книгата се добавят имената на изявени изобретатели и откриватели.