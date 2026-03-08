Подробно търсене

Австралийски щат планира да даде на служителите законово право да работят от вкъщи

Елена Савова
Австралийски щат планира да даде на служителите законово право да работят от вкъщи
Австралийски щат планира да даде на служителите законово право да работят от вкъщи
Пърт, Австралия. Снимка: AP/Manish Swarup, архив
Мелбърн,  
08.03.2026 15:35
 (БТА)

Австралийският щат Виктория планира законодателство, което да даде на служителите право да работят от вкъщи два дни седмично, предаде Ройтерс. 

Законът, който трябва да влезе в сила от 1 септември, ще позволи на всеки, който има възможност, да работи от дома си, независимо от размера на компанията. 
    
„Хоум офисът върши работа на семействата, защото пести време и пари и позволява на повече родители да работят", посочи в изявление премиерът на Виктория Джасинта Алън. 
 
Очаква се законодателството да бъде представено пред местния парламент през юли, като ще бъде част от щатския Закон за равните възможности. Разпоредбите ще включват и механизъм за разрешаване на спорове. 

На офисите с по-малко от 15 служители ще бъде дадено време до юли 2027 г. да приложат разпоредбите. 

/БП/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:45 на 08.03.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация