Китайските власти вземат мерки за стимулиране на капиталовите пазари и растежа

Китай активно ще „развива диверсифицирано финансиране с акции и ще постигне разумен растеж на капиталовите пазари“, заяви на пресконференция днес У Цин, председател на Китайската комисия за регулиране на ценните книжа (CSRC), цитиран от Ройтерс Пекин ще разшири каналите за излизане от фондове за частен и рисков капитал, каза У.

В същото време Китайската народна банка (People's Bank of China - PBOC) обеща да прилага гъвкави и ефективни парични мерки, включително намаления на задължителните резерви на банките (RRR) и лихвения процент, за да подкрепи икономиката и да ограничи т.нар. инволюционно съревнование в някои сектори - термин, използван в Китай за вредна конкуренция между производителите, проявяваща се чрез агресивна ценова война за насърчаване на покупките и намаляване на излишните запаси.

Войната между САЩ и Израел срещу Иран е повишила глобалната несигурност и колебанията на финансовите пазари, включително стойността и американския долар и други валути, отбеляза управителят на Народната банка на Китай Пан Гуншън.

Централната банка на Китай ще поддържа гъвкавостта на юана (валутата ще може да се движи според пазарните условия и търсенето на международните пазари), каза Пон. Освен това централната банка ще насърчава финансовите институции да предлагат инструменти за хеджиране, чрез които бизнесът може да се защити от загуби при промяна на валутните курсове или други финансови рискове, допълни гуверньорът на централната банка на Китай, като добави, че „над 60 на сто от китайската търговия е с ограничена експозиция към колебанията на валутите“.

Пан Гуншън каза още, че към края на 2025 г. капиталовата адекватност на китайските търговски банки (Capital Adequacy Ratio, CAR, показател за финансовата стабилност на една банка) е достигнала 15,5 на сто, а делът на необслужваните кредити (NPL) е на ниво от 1,5 на сто, което показва стабилност на банковия сектор.

Той отбеляза също, че както броят, така и общият дълг на специалните финансови компании на местните власти в Китай (Local Government Financing Vehicles – LGFV) вече са ликвидирани или намалени са спаднали с над 70 на сто спрямо началото на 2023 г., като целта е тези структури да бъдат трансформирани в пазарно ориентирани единици.

Освен това Китайската народна банка ще предприеме мерки за ограничаване на рисковете при малките и средни банки, за да укрепи финансовата стабилност и да подготви сектора за по-устойчив растеж.

Пан Гуншън допълни, че централната банка ще предприеме всички необходими мерки, за да предотврати разпространението на рискове от външни събития върху финансовите пазари в Китай.

Пекин ще продължи да развива външната си търговия в съответствие с тенденциите от миналата година, заяви министърът на търговията на Ван Вънтао. Според него обаче международните поръчки са изправени пред повече несигурност заради геополитическото напрежение, което налага гъвкави мерки и политики за подкрепа на търговията и компаниите в глобалните вериги за доставки.

Министърът на търговията подчерта, че Китай активно ще се адаптира към новата глобална икономическа и търговска среда и ще продължи да отчита както търговския си излишък от около 1,2 трилиона долара, така и позициите на търговските си партньори, като допълни, че Пекин ще се стреми към балансирано развитие на вноса и износа, като ще разшири импорта на селскостопански продукти, висококачествени потребителски стоки и модерно технологично оборудване. Освен това търговията с услуги ще бъде ключов двигател за растежа на китайската търговия, добави Ван Вънтао и призова повече чужди компании да инвестират в страната.