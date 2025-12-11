Парламентарната Комисия по туризъм подкрепи на първо четене Законопроекта за държавния бюджет на България за 2026 г.

site.btaПарламентарната Комисия по туризъм подкрепи на първо четене Законопроекта за държавния бюджет на България за 2026 г.
Парламентарната Комисия по туризъм подкрепи на първо четене Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2026 г., част "Туризъм", внесен на 8 декември 2025 г. от Министерския съвет, с 8 гласа "за" и 7 "против".
За нас е много важно средствата, в какъвто и размер да са, прозрачно, публично и умно да бъдат разходвани, каза заместник-министърът на туризма Ирена Георгиева. В този смисъл, по думите на Георгиева, ръководството на Министерството на туризма е на прав път, защото за следващата година залага подкрепа за специализираните видове туризъм, за да може страната ни да се утвърждава като целогодишна туристическа дестинация, както и на съвместни маркетингови кампании на пазарите, от които очакваме туристи. Планираме да подкрепим вътрешния пазар с подходящите канали и средства за средства за реклама, съответно Бранд България, който не е само реклама на националната ни туристическата дестинация, а на държавата ни като цяло, допълни Георгиева.
Тя съобщи, че предстои заседание на Националния съвет по туризъм, на което ще се чуе мнението на представителите на браншовите организации и допълни, че със сектора ще бъде обсъдено как ще бъдат изразходвани средствата в бюджета. Има какво да се види като политика, която Министерството на туризма и неговото ръководство залага в развитието на не само на националната туристическа реклама, а и въобще на развитието на българския туризъм като много сериозен отрасъл от българската икономика, допълни заместник-министър Георгиева.
Ние ще подкрепим този бюджет като подкрепа за правителството, но моето лично мнение е, че това министерство заслужава много по-голямо внимание въз основа на приходите, които генерира, и това колко е важно за цялостното представяне на България пред света, заяви председателят на Комисията Десислав Тасков от ПГ на "БСП – Обединена левица". Тасков определи като "абсолютно неудовлетворяващи финансови показатели за Министерство на туризма" и изтъкна подготовката на Бранд България, което по думите му ще изисква сериозно финансиране.
