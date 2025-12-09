Над 60 процента от одобрените 1600 фирми по мярката на МИР за дигитализация са регистрирани извън София и Югозападен район

Одобрени са 1600 фирми, от над 2400 кандидатствали предприятия, по мярката на Министерството на иновациите и растежа (МИР) за дигитализация на микро и малки предприятия с бюджет от 58 млн. лева, съобщиха от пресцентъра на МИР. Процедурата е по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП).

Фирмите ще получат безвъзмездна финансова помощ между 5000 лв. и 50 000 лв. Средствата са за въвеждане на ИКТ услуги и решения, създаване на онлайн магазини, подобряване на киберсигурността и сигурността на данните и др.

Компаниите ще инвестират и в системи за управление на ресурсите и за организация на взаимоотношенията с клиенти (ERP и CRM системи), както и за решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси.

Повече от 60 процента от одобрените кандидатури, или 1013, са на компании, които са регистрирани и извършват дейност извън София и най-развития икономически регион за страната - Югозападен. Сред тях има предприятия от всички сектори като преработваща промишленост, строителство, търговия с промишлени стоки, дентални студиа, магазини за мебели и за детски стоки, спедиторски дружества и др., уточняват от пресцентъра.

Одобрените кандидати ще бъдат поканени да представят документи за сключване на договор, за да започнат да изпълняват проектите си още преди края на годината.

Срокът за кандидатстване по мярката беше до 26 септември 2025 г.

От МИР организираха и онлайн информационни дни по процедурата, в които се включиха стотици фирми. Експертите на МИР дадоха подробни разяснения за кандидатстването, документите и възможностите за финансиране.