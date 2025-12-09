Фискалният съвет отправи същите препоръки и изводи към новите варианти за бюджет на НЗОК и ДОО за 2026 г. като към първоначалните

Фискалният съвет се придържа към същите препоръки и изводи по новите варианти за бюджет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г., като направените за първоначалните проектобюджети. Това се посочва в становища на съвета за новите бюджетни проекти, които днес се разглеждат на първо четене от бюджетната комисия на Народното събрание, наред с проектобюджета на държавата за идната година.

Като промяна спрямо първоначалния вариант за бюджет на НЗОК се отчита отпадането на предвидените 260 млн. евро за увеличение на заплатите на младите лекари и намаляване на финансирането за болнична помощ с около 40 млн. евро.

Проектобюджетът на НЗОК за 2026 г. следва подход на увеличения по основните видове разходи. В сравнение с предходни години заложеното увеличение е значително по-високо и за първи път надхвърля 5 млрд. евро, което е най-големият исторически ръст, отбелязва Фискалният съвет.

От гледна точка на финансова обезпеченост секторът разполага с ресурси, но оптимизацията при разходването им е задължителна за постигането на по-добри резултати, подчертава консултативният орган, призовавайки за ускоряване на дейността по реформиране на здравния сектор.

Според експертите в законопроекта отсъстват предложения за въвеждане на мерки за промяна на подхода към лицата, които не се осигуряват здравно, които са близо 1,2 милиона души и чието лечение става за сметка на държавния бюджет.

Структурата на разходите за здравноосигурителни плащания за 2026 г. показва увеличение по всички показатели с 9-10 процента спрямо 2025 г., като заложените разходи са с номинален растеж от 15,02 процента, се отбелязва в становището.

По отношение на новия проект за бюджет на ДОО Фискалният съвет отчита намаляване на осигуровките с 500 млн. евро и увеличаване на трансфера от централния бюджет.

Органът отбелязва, че подходът за покриване на нарастващия недостиг, дължащ се на по-високите пенсии, чрез генериране на по-висок дефицит и поемане на допълнителен дълг, не е устойчив в средносрочен план.

През 2026 г. планираните разходи на социално-осигурителната система са с 1,253 млрд. евро повече от плана за 2025 г., което представлява ръст от 9 процента, като бюджетът на ДОО за догодина достига 27,7 процента от всички разходи в консолидираната фискална програма.

Номиналният размер на планираните разходи за пенсии е с най-голямо увеличение, което се случва за шеста поредна година. Реализираното през последните четири години увеличение на социалните разходи, изпреварващо обичайният ръст на доходите на осигурените лица, води до задъхване на социално-осигурителната система, сочи становището на съвета.

Органът изразява подкрепа за актуализирането на обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст с 15 процента, тъй като това плащане не е променяно от 2023 г. въпреки повишената инфлация. Относно липсата на актуализация на размерите на дневните обезщетения за безработица, съветът оценява, че това ограничава правата на осигурените лица.

Фискалният съвет препоръчва промяна на законодателството, което привилегирова държавните служители, магистратите и полицаите по отношение на заплащането на личните им осигурителни вноски, което понастоящем е за сметка на бюджета.