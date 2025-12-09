Комисията по бюджет и финанси одобри изменение на Закона за данък върху добавената стойност на второ гласуване

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност бе одобрен на второ гласуване от Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание. Разглеждането на този законопроект е първа точка от общо четири, предвидени за днешното заседание. Останалите три точки предвиждат разглеждане на първо четене на проектите на бюджет на държавното обществено осигуряване, Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2026 година.

Предложенията в Закона за ДДС са изготвени с цел въвеждане на изисквания, налагани от правото на Европейския съюз, както и прецизиране на определени разпоредби на закона с оглед намаляване на административната тежест.

Със законопроекта се регламентират условията за прилагане на специални режими, относно облагането с данък добавена стойност (ДДС), за малки предприятия както за лицата, установени на територията на страната, така и за тези, които са установени на територията на друга държава членка.

Предвижда се малките фирми у нас да бъдат освободени от задължението да начисляват данък добавена стойност до прага за регистрация по ДДС (100 000 лв.), когато извършат вътрешнообщностни доставки.

Режимът за малки предприятия в страната ще може да се прилага от всяко данъчно задължено лице, установено на територията на страната, което извършва доставки на стоки и услуги с място на изпълнение на територията на страната и годишният оборот в страната на лицето не надвишава националния праг от 51 130 евро през календарната година. Това ще е валидно и при доставки на стоки и услуги с място на изпълнение на територията на друга държава членка.

С предложените разпоредби се гарантира, че при прилагането на националния праг не се прави разлика между установени и неустановени в страната данъчно задължени лица.