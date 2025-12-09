Значително повишение на посещаемостта отчитат тази година от Археокомплекс "Долината на тракийските царе" край Казанлък

По-висока посещаемост, разширяване на възрастовата аудитория и повишена разпознаваемост в страната и чужбина отчитат през настоящата година от Археокомплекс „Долината на тракийските царе“. Това съобщиха за БТА от ръководството на комплекса. За периода от април т.г. до момента продажбите на билети за туристическия обект бележат ръст от 52 на сто спрямо същия период на 2025 година.

Ръст за периода се наблюдава във всички ключови направления на дейност на комплекса, като най-съществени те са при интерактивните услуги – интересът към услугата „Снимки с тракийски дрехи“ например е нараснал с 53 на сто. Беседите на български и английски език отбелязват увеличение с повече от 30%.

Археокомплекс „Долината на тракийските царе“ е най-новият туристически обект, който Община Казанлък откри официално на 9 април м.г., а от тогава той вече се е утвърдил като един от водещите туристически ресурси в региона, посочиха от ръководството. До момента той е и на редица водещи туристически изложения в страната и чужбина, работи се активно и по отношение на партньорствата.

Археокомплекс „Долината на тракийските царе“ е и домакин на различни събития с национално значение, напомниха още от ръководството. Сред акцентите в културната програма беше изложението „Хлябът на българина“, част от тазгодишния Празник на розата, което беше посетено от над 3 хиляди души, както и фестивалът „Джазарт – Казанлък. През годината в комплекса са организирани още научни форуми, летни интерактивни програми, детски събития, премиери на филми, изложби, спортни събития, лекции и други.

Извършени са и подобрения в инфраструктурата и услугите, сред които са аудиогидове на два езика, както и създаване на нови туристически карти.

От комплекса посочиха, че продължават да надграждат дейността си, за да може той да се утвърждава все по-успешно като притегателен център за културни и образователни събития, където хората да могат да придобият нови знания за богатото тракийско наследство в Долината.

Археокомплекс „Долината на тракийските царе“ е част от един от най-широкомащабните проекти на Община Казанлък „Светът на траките“. От администрацията определят обекта като „портал към Долината на тракийските царе“, където посетителите могат да получат пълна информация и насоки за последователно посещение на тракийските гробници и да научат всичко за културата и бита на древните траки.