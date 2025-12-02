Срещата между финансовия министър и социалните партньори е публична и се предава на живо

Срещата между министъра на финансите Теменужка Петкова със социалните партньори в лицето на работодателските организации и синдикатите e публична, като се предава на живо в интернет. Срещата ще бъде във връзка с подготовката на обновените предложения за Закона за държавния бюджет и тези на държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса за 2026 година.

По-рано днес управляващите внесоха в парламента проект на решение за изтегляне на проектите за държавен бюджет и тези за бюджети на общественото осигуряване и на НЗОК, след като процедурата по приемането им бе замразена в края на миналата седмица на фона на протести.

Днешната среща в сградата на Министерството на финансите бе обявена в края на миналата седмица, когато Теменужка Петкова посочи, че тристранният диалог е възстановен след разговори със социалните партньори.

Направили сме своите разчети – една голяма част от тези разчети са свързани с разходната част на бюджета, каза Петкова. Мерките на бизнеса са насочени към варианти за оптимизация на разходите, като мерките на синдикатите също са в тази посока, но с предложение да се търси начин за оптимизация на възнагражденията в дадени сфери, обясни тя.

Петкова изрази оптимизъм, че позициите ще бъдат сближени относно бюджета за 2026 година и подчерта, че управляващите са чули позицията на протестиращите, в резултат на което ще се търси най-доброто решение.