Русенци залагат предимно на традиционния шаран за празничната си трапеза на Никулден. В големите вериги той може да бъде намерен изчистен без и с люспи на цени от 8,99 лева на килограм. В рибните магазини в крайдунавския град килограм живо тегло варира между 10,90 и 12,40 лева. Това показа репортерска проверка на БТА в Русе.

Ростислав Костов вече от 15 години има магазин за жива и прясна риба, която почиства на място за своите клиенти в един от русенските квартали. Той коментира за БТА, че хората рядко разнообразяват с толстолоб, сом или друга риба празничната трапеза на Никулден. Затова и цените на живия шаран при него не се променят.

„Вече трети Никулден при мен шаранът е по 10,90 лева на килограм, а сомът – 18,90 лв. на кг. На другите риби, които се внасят от Гърция и Норвегия, вече скочиха цените. Сега хората минават, питат колко е цената и отиват на веригите. Не знам откъде ги вземат, но там ги пускат по-евтино, отколкото ние ги зареждаме“, каза за БТА Костов.

Сходна засега е ситуацията и на Рибната борса в района на Централния общински пазар в Русе. Собственичката на магазина Бирсен Ибрахимова коментира за БТА, че единствено повишение на цените има сред вносните риби – лаврак, ципура и скумрия. Килограм жив шаран там се продава за 12,40 лева, сомът е 20 лева на килограм, а чигата – 25 лв. на килограм.

„За речните риби сравнено с предходната година може да има повишение с между 10 и 50 стотинки, но не повече. Няма промяна в търсенето, макар че за тази година ще можем да кажем със сигурност на 5 декември. Обикновено тогава се сещат повече хора да пазаруват за Никулден, даже на 5 декември имаме повече клиенти от 6 декември“, каза още Ибрахимова.

В намиращия се в съседство магазин за топла риба за вкъщи вече приемат заявки за Никулден, коментира за БТА управителят му Алиса Адемова.

„Цените при нас не са променени, но очакваме догодина това да се случи. Имаме шаран, амур, толстолоб, сом, традиционните речни риби, които се търсят при нас“, каза още Адемова.

Областният управител на Русе Драгомир Драганов съобщи, че от началото на тази седмица до 6 декември включително ще има засилени проверки в обектите за производство и търговия с риба и рибни продукти, складове за търговия на едро, заведения за обществено хранене, обекти за търговия на дребно, пазари и борси. Драганов отчете, че на територията на област Русе има 13 специализирани магазина за търговия с риба и рибни продукти и осем специализирани мобилни обекта. По време на проверките, които са част от национална кампания на Българската агенция по безопасност на храните /БАБХ/, ще се следи за наличие на документи за произход и безопасност на рибата, спазване на сроковете и условията на съхранение, съответствие с изискванията за етикетиране, както и за наличието на лични предпазни средства и дезинфектанти. Контролните органи ще обърнат специално внимание на продажбата на риба и рибни продукти на нерегламентирани места и от нерегистрирани търговци. През изминалата година не са установени нарушения.

Междувременно от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури съобщиха, че през последния месец са регистрирали два случая на нелегален улов на шаран в област Русе. В единия случай в нерегистриран по Закона за храните автомобил са открити 43 килограма шаран и шест килограма толстолоб без необходимите документи за превоз. По първоначална информация рибата е уловена от язовир „Баниска“ с мрежи. На нарушителите са съставени два акта за установено административно нарушение, а рибата е иззета и дарена на общинското предприятие "Обществена трапезария и социални жилища" в Русе.

По-рано през ноември след проверки по бреговата ивица на река Янтра в землището на град Бяла са установени хора, уловили и задържали шаран и речен кефал с размери под минимално допустимите за улов. На нарушителите са съставени четири акта, един от които е за възпрепятстване на проверка.