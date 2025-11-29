Всички полети днес се изпълняват и не се очакват повече смущения в резултат на проблема със софтуерната актуализация, съобщиха от „УизЕър“

Изискваната от „Еърбъс“ (Airbus) софтуерна актуализация е успешно приложена през изминалата нощ на всички засегнати самолети от семейството „Еърбъс“ A320 на „УизЕър“ (Wizz Air), информират от авиокомпанията. Всички полети днес се изпълняват и не се очакват повече смущения в резултат на този проблем, съобщават от авиокомпанията.

„Безопасността остава най-големият и основен приоритет на авиокомпанията и ние продължаваме да поддържаме най-строгите стандарти във всеки аспект на нашата дейност“, заяви Диармуд О’Конийла, главен оперативен директор на „УизЕър“. „Бих искал също така да изразя моите искрени благодарности към нашите отдадени колеги от „Уиз“, които работиха неуморно през цялата нощ, за да извършат актуализациите бързо и ефективно. Тяхната отдаденост гарантира, че нашите пътници успяха да пътуват по план, въпреки възникналите предизвикателства“, добави О’Конийла.

Европейският самолетостроител „Еърбъс“ съобщи вчера, че е разпоредил незабавна промяна в софтуера на значителен брой от най-продаваните си самолети от семейството A320.

Нискотарифната авиокомпания „УизЕър“, която обслужва и маршрути от и до България, съобщи, че част от нейните самолети са сред засегнатите машини, които изискват софтуерна актуализация.