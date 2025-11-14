Подробно търсене

Ръст на новите регистрации и фалитите на компании в ЕС и България през третото тримесечие

Галя Горнишка
Графика: Евростат
Брюксел,  
14.11.2025 13:24
 (БТА)

Броят на новорегистрираните компании в ЕС нараства с 4 на сто през третото тримесечие на 2025 г. спрямо второто тримесечие на 2025 г, отчита Евростат в публикация на сайта си.

Подадените декларации за фалит за същото тримесечие се увеличават с 4,4 на сто спрямо второто тримесечие на 2025 година.

Броят на регистрациите през третото тримесечие на 2025 г. бележи ръст във всички сектори на икономиката спрямо предходното тримесечие. Най-голямо повишение е отчетено в сектора на информацията и комуникациите (6 на сто), следван от строителството (5,9 на сто) и транспорта (5,5 на сто).

Подадените декларации за фалит се увеличават и показват смесени тенденции във всички сектори през третото тримесечие на 2025 г. Броят на фалитите нараства в пет сектора, а в три отчита спад. Най-голям ръст е регистриран в сектора на хотелиерството и ресторантьорството (20,7 на сто), транспорта (18,7 на сто) и финансовите услуги (14,1 на сто). По-малко фалити са отчетени в информацията и комуникациите (-4,8 на сто), строителството (-3,1 на сто) и промишлеността (-0,1 на сто).

В България регистрациите на нови компании през третото тримесечие на 2025 г. спрямо предходното тримесечие се увеличават с 1,6 на сто, а фалитите намаляват с 8,5 на сто.

/ЕС/

