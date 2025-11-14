Комисията за финансов надзор организира в София събитие, посветено на потребителите на финансови услуги

Комисията за финансов надзор (КФН) ще проведе днес в София събитие, посветено на потребителите на финансови услуги - „Ден на потребителя“, съобщиха от институцията.

Инициативата има за цел да насърчи прозрачността, информираността и доверието във финансовия сектор, както и да улесни прекия контакт между регулатора, гражданите и представителите на бизнеса, посочват от КФН.

По време на събитието, което ще се състои от 15:00 до 17:00 часа в хотел „Милениум“, експертите на комисията ще предоставят консултации и разяснения по въпроси, свързани с финансовите продукти и услуги.

Ще бъдат обособени три тематични зони: „Застрахователен пазар“ - за въпроси, свързани със застрахователните продукти, потребителските права и надзора върху застрахователните компании; „Осигурителен пазар“ - кът, посветен на пенсионноосигурителните дружества, индивидуалните сметки и правата на осигурените лица; „Капиталов пазар - зона, в която експерти ще консултират граждани и представители на бизнеса по теми, свързани с капиталовия пазар, инвестиционните посредници и колективните инвестиционни схеми.

От КФН уточняват, че „Денят на потребителя“ е насочен и към повишаване на обществената осведоменост относно въвеждането на еврото и отражението му върху небанковия финансов сектор.

Посетителите ще могат да получат информация за двойното обозначаване на цени и такси, правилата за превалутиране и закръгляване, както и за необходимите промени във вътрешните документи и устави на дружествата. Ще бъде представена и информация за особеностите при капиталовите дружества, инвестиционните посредници, застрахователите и пенсионноосигурителните компании, както и за задълженията на „Централен депозитар“ и други участници на финансовите пазари.

Събитието ще се проведе в отворен формат, като всеки посетител ще има възможност да се срещне с експерти на КФН, да зададе конкретни въпроси и да получи актуална информация за своите права и задължения като потребител на финансови услуги.