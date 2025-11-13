Цената на природния газ на хъба TTF поевтинява

Подробно търсене

Камелия Цветанова
Снимка: Милена Стойкова/БТА, архив
София,  
13.11.2025 11:18
 (БТА)

Цените на декемврийските фючърси на природния газ на хъба TTF в Нидерландия в момента са 30,735 евро за мегаватчас. Това показват данните от международната борса ICE към 11 часа българско време. Днешната търговия започна от равнище 31,070 евро за мегаватчас, докато вчера борсата затвори при 30,933 евро за мегаватчас. 

В България цената на природния газ на платформата на "Газов хъб Балкан" в сегмента "ден напред" с ден за доставка за днес, 13 ноември, е 58,71 лева за мегаватчас, като поскъпва с 0,76 на сто. В сегмента "в рамките на деня" борсата вчера е затворила при 58,27 лева за мегаватчас. Референтната цена в този сегмент за днес е 58,71 лева за мегаватчас.

/СЛС/

