Цената на природния газ на хъба TTF поевтинява

Цените на декемврийските фючърси на природния газ на хъба TTF в Нидерландия в момента са 30,735 евро за мегаватчас. Това показват данните от международната борса ICE към 11 часа българско време. Днешната търговия започна от равнище 31,070 евро за мегаватчас, докато вчера борсата затвори при 30,933 евро за мегаватчас.

В България цената на природния газ на платформата на "Газов хъб Балкан" в сегмента "ден напред" с ден за доставка за днес, 13 ноември, е 58,71 лева за мегаватчас, като поскъпва с 0,76 на сто. В сегмента "в рамките на деня" борсата вчера е затворила при 58,27 лева за мегаватчас. Референтната цена в този сегмент за днес е 58,71 лева за мегаватчас.