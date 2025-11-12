Студенти могат да намерят реализация в "АЕЦ Козлодуй - Нови мощности", смята изпълнителният директор на дружеството

Изпълнителният директор на "АЕЦ Козлодуй - Нови мощности" Петьо Иванов смята, че студенти могат да намерят реализация в проекта.

Той подчерта, че този проект е най-големият инвестиционен за последните години по време на среща на екипа на "АЕЦ Козлодуй - Нови мощности" и студенти от Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) на тема "Бъдещето на ядрената енергетика в България - ролята на инженерите в изграждането на новите мощности на площадката на АЕЦ "Козлодуй".

Проектът е насочен в енергийната сфера, но нещо, за да заработи, трябва да се построи, каза Иванов. Той отбеляза, че и на етап проектиране има нужда от хора, които разбират от проектиране, конструкции и геодезия.

По време на срещата проектът за изграждането на нови мощности на площадката на АЕЦ "Козлодуй" беше представен с видеоклип. "АЕЦ Козлодуй - Нови мощности" ЕАД организира и ръководи целия процес на предпроектно проучване, проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на ядрена енергийна мощност от най-ново поколение (III или III+) на площадката на АЕЦ "Козлодуй".

БТА припомня, че АЕЦ "Козлодуй - Нови мощности" ЕАД подписа вчера споразумения за сътрудничество с четири университета в страната за кадрово осигуряване на новите проекти в отрасъла - Техническия университет в София, Техническия университет във Варна, Русенския университет „Ангел Кънчев“ и Техническия университет в Габрово.

Изграждането на новите блокове в АЕЦ "Козлодуй", малките модулни реактори, гигафабриките за изкуствен интелект са сред ключовите проекти за развитие на енергийния отрасъл, които изискват отлично подготвени и мотивирани млади хора, каза министърът на енергетиката Жечо Станков, който присъства на подписване на рамковите споразумения в енергийното министерство.