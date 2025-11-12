Комисията по икономическа политика и иновации прие на първо четене промени, свързани със защитата на марките и географските означения

Комисията по икономическа политика и иновации прие на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения, внесен от Министерския съвет на 17 октомври 2025 г.

Заместник-министърът на икономиката и индустрията Дончо Барбалов представи промените, като отбеляза, че целта на законопроекта е да се създаде ясна рамка за защита на географските указания за занаятчийски и промишлени продукти на национално и европейско ниво. „Регистрацията на географските означения ще може да се извършва както на национално, така и на европейско равнище, а защитата на регистрираните продукти ще бъде в съответствие с европейските регламенти“, каза заместник-министърът.

Законопроектът предвижда въвеждането на самостоятелна глава за националните продукти, която регламентира компетентността на националния орган за контрол и правоприлагане. С подзаконови актове ще бъдат уточнени процедурите за подаване и разглеждане на заявки за регистрация, както и условията за заплащане на такси, които ще са съобразени с реалните разходи по регистрацията.

Барбалов подчерта, че законопроектът цели да гарантира специфичните характеристики на продуктите и тяхната автентичност чрез строг контрол, декларации и мониторинг. Освен това се предвижда контрол върху рекламата и търговската практика, за да се предотвратяват нарушения, свързани с неправомерното използване на географски указания.

„С измененията се цели максимална прозрачност и последователност в процеса на регистрация, което ще укрепи доверието към националните продукти и ще подпомогне тяхното позициониране на европейския и световен пазар“, допълни Барбалов.

След представянето законопроектът бе подложен на гласуване в комисията, като мнозинството подкрепи предложените промени.