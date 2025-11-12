Обновяването на сградния фонд у нас е сред основните ключови приоритети на МРРБ, заяви заместник-министър Дора Янкова

Обновяването на сградния фонд у нас е сред основните ключови приоритети на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), заяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Дора Янкова при откриването на конференция „Енергийно обновяване на сгради с ВЕИ и ОВК технологии: Иновации от Германия и нови възможности за България“, съобщиха от ведомството. Тя посочи, че в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост министерството цели да създаде енергийно интелигентна инфраструктура, която намалява зависимостта от изкопаеми горива и да прилага инструменти за внедряване на системи за отопление, охлаждане и производство на енергия от ВЕИ.

„Модернизацията на сградния фонд и широкомащабното реновиране са от ключово значение за стимулиране на системи за производство на енергия от възобновяеми източници и внедряване на иновативни ОВК технологии. Те гарантират високи резултати, дългосрочност и устойчивост на инвестициите, като същевременно създават работни места и развиват местния строителен сектор“, каза Дора Янкова по време на конференцията, организирана вчера от Германо-българската индустриално-търговска камара в партньорство с германската консултантска компания „Енерджи вектор“ и с финансовата подкрепа на Федералното министерство на икономиката и енергетиката в рамките на „Експортната инициатива Енергия“. Целта на конференцията е популяризиране на германските технологии на българския пазар и създаване на потенциални партньорства и бизнес контакти в България.

Зам.- министър Янкова изтъкна, че България е активен участник в европейския преход към зелена икономика, в който „търсим баланса между икономическата ефективност и социалната справедливост – между технологиите и човека“. Тя посочи като пример прилагането на втората национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, която предвижда 100 процента финансиране до 2029 г., целяща да обхване възможно най-широк кръг домакинства.

Янкова подчерта, че обновяването на сгради у нас е не само технически и енергиен въпрос, но е и въпрос на социална справедливост. Тя информира, че България подготвя инвестиции по Социалния план за климата, финансиран чрез Социалния климатичен фонд на ЕС и ще подпомага домакинствата, които са в риск от енергийна бедност.

Заместник-министърът поясни още, че всички тези програми се вписват в Интегрирания план в областта на енергетиката и климата (2021-2030 г.), както и в Дългосрочната стратегия за обновяване на сградния фонд в България до 2050 г. В тази връзка тя посочи, че „МРРБ ще продължи да осигурява стабилна и предвидима среда за инвестиции, да насърчава технологичните решения и да изгражда мостове между институции, бизнес и граждани“.

Зам.-министър Янкова приветства Германо-българската индустриално-търговска камара за партньорството и споделения опит и изрази увереност, че „с обединени усилия ще вървим напред към енергийно ефективна, социално справедлива и модерна България".

След изказването си зам.-министърът отговори на множество въпроси и коментари и дискутира предложения с присъстващите участници.

В края на юни Янкова посочи, че над 4 млрд. лв. ще бъдат инвестирани в енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради в страната до края на 2029 г. чрез средства от Плана за възстановяване и устойчивост, Фонда за справедлив преход и Програмата „Развитие на регионите“ 2021–2027 г.