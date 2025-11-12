Пет международни хранителни изложения са отворени за посетители от днес до събота в столичния Интер експо център

Пет международни хранителни изложения започват днес и ще продължат до събота, 15 ноември. Събитията ще бъдат открити от министъра на земеделието и храните Георги Тахов, съобщиха организаторите.

Изложенията „Месомания“, „Пътят на млякото“, „Булпек“, „Интерфуд&Дринк“ и Wine&Spirits Show ще посрещат посетители в столичния Интер експо център от 12 до 14 ноември между 10:00 и 18:30 часа, а на 15 ноември – до 16:00 часа.

„Месомания“ акцентира на месопреработвателната промишленост, „Пътят на млякото“ - върху млекопреработката и млечните продукти, „Булпек“ - върху хлебопроизводството и сладкарството, „Интерфуд&Дринк“ - върху процесите в хранително-вкусовата промишленост, а Wine&Spirits Show среща гостите с виното и спиртните напитки от близо и далеч.

Изложенията ще бъдат открити на официална церемония днес от 15:00 часа. Участие ще вземат министърът на земеделието и храните Георги Тахов, посланикът на Индонезия Листиана Оперананта, посланикът на Виетнам Нгуен Тхи Минх Нгует, заместник- управителят на Интер експо център и директор „Изложбена дейност“ Ива Герасимова, председателят на УС на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите Мариана Кукушева, председателят на УС на Асоциацията на месопреработвателите в България Атанас Урджанов, председателят на УС на Асоциацията на млекопреработвателите Димитър Зоров, председателят на УС на Българската стопанска камара (БСК) Добри Митрев и други официални лица.

Над 400 са директните изложители от Европа, Азия и Африка. Щандове имат фирми от България, Гърция, Турция, Румъния, Сърбия, Косово, Република Северна Македония, Полша, Германия, Италия, Испания, Австрия, Литва, Шри Ланка, Египет, Виетнам, Индонезия, Украйна. Силен е и интересът към колективните участия на Индонезия, Виетнам и Италия.

В рамките на Международните хранителни изложения тази година за първи път се разгръщат специализираните платформи HOT RELEASE EXPO, DIGITAL BOX и МАTCHMAKING PLATFORM.

В HOT RELEASE EXPO изложителите представят най-новите си предложения, излезли на пазара през 2025 г. Продуктите се аранжират в специална зона. В DIGITAL BOX компаниите разгръщат потенциала на дигиталното пространство за хранително-вкусовата промишленост. МАTCHMAKING PLATFORM е новата дигитална платформа за договаряне, която Интер експо център представя. Изложителите установяват селективно контакти с посетители, презентират продукти и подготвят предварителни оферти към контрагентите.

Събития за храната и здравето, пица шампионат, вкусове от близо и далеч, дигиталните инструменти и технологиите от последно поколение са сред акцентите на всички над 30 съпътстващи събития на изложенията.