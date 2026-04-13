„Ръцете говорят“ – Българското национално радио с нова видеорубрика за нечуващата общност у нас

„Ръцете говорят“ с водещи Христина Каципиду и Александър Андреев е новата видеорубрика на обществената медия, която представя теми от деня, човешки истории и практически информация, поднесени жестов език.

Зад „Ръцете говорят“ стои убеждението, че журналистиката има смисъл само тогава, когато достига до всеки. И че понякога най-важните думи не се чуват – те се виждат.

„В България хиляди хора живеят с усещането, че новините минават покрай тях – бързи и недостъпни. „Ръцете говорят“ тръгва именно оттук – от нуждата информацията да бъде разбрана, а не просто излъчена. Достъпът до информация не бива да зависи от това дали можеш да чуеш“, коментира генералният директор на БНР Милен Митев.

По думите му това не е просто нов формат. Това е опит да се запълни една празнина – онази, в която информацията съществува, но не достига до всички.

„Има хора, за които тишината не е избор. И когато новините не са достъпни за тях, това ги изключва от разговора на обществото. Тази рубрика е нашият начин да прекъснем тази тишина. А освен това БНР е медия, която осъзнава своята обществена отговорност. За нас това означава да не оставяме никого извън информационното поле“, посочи Милен Митев.

„Ние нямаме глас в традиционния смисъл – нашият глас е в ръцете ни. Чрез тази рубрика ще говорим за важни, актуални и значими теми и ще насърчаваме повече откритост и разбиране между хората“, споделят Христина Каципиду и Александър Андреев.

Христина Каципиду е активен участник в глухата общност и спортист с бронзов медал от Deaflympics 2022. Тя има богат опит в обучението и създаването на ресурси по български жестов език.

Александър Андреев е член на управителния съвет на Фондация „Заслушай се“ и активен застъпник за равнопоставеността между глухите и чуващите хора, с интерес към пътуванията и активния начин на живот.

В първия епизод от поредицата двамата представиха БНР като медия вече с над 90-годишна история и показват ефирно студио, финотеката и Архивния фонд на медията - https://youtu.be/8rPQvVBFq2w

Вторият епизод ще излезе в YouTube канала БНР Подкасти на 15 март, сряда – само дни преди изборите за 52-ро Народно събрание. В него Христина и Александър обясняват на нечуващата общност какво трябва да знаят за вота и как се гласува.