Експерти, предприемачи и творци ще представят съвременни подходи при дигитализация и иновации за културно наследство

София става домакин на мащабно международно събитие с 35 лектора от 10 държави на 16-ти и 17-ти април

Отворен форум “Дигитализация и иновации за културно наследство” ще събере в София водещи експерти в опазването и представянето на недвижимо културно наследство от България и Европа. Събитието ще се състои на 16 и 17 април в София по случай Международния ден за опазване на паметниците на културата. Четвъртият международен форум, организиран от фондация “Проект Бузлуджа”, поставя въпроса за връзката между наследство и технологии, между традиции и иновации, между минало и бъдеще.

Форумът ще бъде открит с встъпителна реч от арх. Греам Бел, член на борда на директорите на най-голямата европейска асоциация за опазване на културното наследство - Европа Ностра. Събитието ще бъде сцена за премиерата на дигиталния двойник на монумент Бузлуджа. В 3Д виртуална среда всеки ще може да влезе в монумент Бузлуджа, да разгледа актуалното и оригиналното състояние на изключителната сграда, да научи повече за нея и да избере бъдеще за обекта. Посетителите на форума ще имат възможността за първи път да изпробват това интерактивно изживяване и да дадат своята обратна връзка. Всеки желаещ ще може да участва в работилница за създаване на разкази и да представи своята визия за това как разказваме Бузлуджа и какво представлява тя днес.

Следобедът ще започне с презентация на д-р Риин Алаталу, вицепрезидент на ИКОМОС - Международния съвет за паметниците на културата и забележителните места. Панелът ще разгледа иновативни подходи за комуникиране на обекти със сложна история от Естония, Италия и Испания. С презентация ще се включи и проф. Патрик Лийч, дългогодишен ръководител на “Атриум” - асоциация и културен маршрут на Съвета на Европа.

Финалният за деня панел ще представи дигитални изживявания за музеи. Той ще бъде открит от Алисън Беърли, специалистът по дигитални колекции на Дома на европейската история. Тя ще представи как музеят за история на Европейския съюз е изградил своята дигитална стратегия и какво включва тя. Ще бъдат представени и редица впечатляващи примери за дигитализация от България: Хераклея Синтика, Хисаря, пещера Магура и много други.

Вторият ден на форума ще започне с встъпителна реч на проф. Йорг Хаспел, почетен президент на ИКОМОС Германия и носител на най-високото отличие за цялостен принос на Немската награда за опазване на културното наследство. Три български проекта ще представят иновативни практики за опазване - Културният център във Враца, тракийската гробница “Оструша” и Провадия-Солницата, вторият български обект отличен с почетния Знак за европейско наследство.

Програмата продължава с представянето на културното наследство в градовете чрез интерактивни формати и технологии. Примери от Белград, Пловдив и София ще покажат как запалват любопитството чрез турове, игри и изкуствен интелект. Панелът ще открие Лидия Шуица, член на борда на директорите на Европейската асоциация на преподавателите по история “EuroClio”.

Финалният панел е отреден на дигиталните бази данни, регистри и карти, които правят възможна инвентаризацията на обекти, както и директната комуникация с публиката, привличайки интерес и енергия за тяхното опазване. Панелът ще открие координаторът на програмата “7-те най-застрашени” на Европа Ностра, г-жа Клара Наги. Ще бъдат представени и две глобални платформи: за противоречиви обекти от цял свят и за монументално изкуство от периода на социализма. Панелът ще представи интерактивни карти и регистри на българските минерални бани, на варненското културно наследство и на наследството на българските села.

Събитието ще се проведе в концертна зала “БИАД” на ФНТС, ул. “Георги С. Раковски” 108. Участието в събитието е безплатно, но с предварителна регистрация. Работните езици са български и английски с осигурен симултанен превод.

Форумът представя финалните резултати от двугодишния проект „Развиване на включващ процес за комуникиране на противоречиво наследство“, по програма „Граждани, равенство, права и ценности“ (CERV) на ЕС, ръководен от фондация “Проект Бузлуджа в партньорство с Болонския университет, Факултет по архитектура; Европейската обсерватория на паметта EUROM, Барселона; ATRIUM – асоциация и културен маршрут на Съвета на Европа; EuroClio – Европейска асоциация на

преподавателите по история. Събитието се организира с подкрепата на Федерацията на научно-техническите съюзи в България, Посолство на Федерална република Германия в София, фондация Конрад-Аденауер България, Баумит България и PERI България.

Повече информация и регистрация:

Видео: Форум 2025: партньорства и общности за културно наследство

Регистрация: https://luma.com/6mtyukdi

Website: https://buzludzha-project.com/forum/

Facebook: Проект Бузлуджа / Buzludzha Project

Instagram: Buzludzha Project

За Фондацията

За 10 години фондация “Проект Бузлуджа” разгръща потенциала си като една от най-активните неправителствени организации в сферата на културното наследство в България. Работата на фондацията е обект на световен интерес, а редица международни форуми и университети представят дейностите като пример за иновации и най-добри практики в сферата на културното наследство в Европа.

Фондацията е основана от архитект Дора Иванова през 2015 г. и цели развитието на монумент Бузлуджа като световна културна дестинация - място за изкуство, образование и устойчив туризъм. Голямата мисия на организацията е разработването и прилагането на добри практики за развитието на културното наследство.

През последните години фондацията разработи План за опазване и управление на монумент Бузлуджа, осъществи успешни проекти за стабилизирането на всички мозайки в сградата, проведе редица кампании за включване на обществото в каузата сред които е и мащабният годишен фестивал OPEN BUZLUDZHA, чието следващо издание е на 14-16 август 2026 г.

Предстои реализирането на проект за консолидация на монумент Бузлуджа чрез изграждане на нов покрив и прозорци. В края на 2025 г. проектът беше успешно защитен като част от Концепция за интегрирани териториални инвестиции на Община Казанлък и е под ръководството на Областна администрация Стара Загора.