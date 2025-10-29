Подробно търсене

Служители на Общинската администрация в Опака настояват за оставката на общински съветник

Кореспондент на БТА в Търговище Екатерина Христова
Служители на Общинската администрация в Опака настояват за оставката на общински съветник
Служители на Общинската администрация в Опака настояват за оставката на общински съветник
Снимка: Кореспондент на БТА в Търговище Екатерина Христова
Търговище ,  
29.10.2025 17:38
 (БТА)

Служители на Общинската администрация в Опака настояват за оставката на съветник. С публикация в официалната фейсбук страница на Община Опака служителите изразяват възмущение и обида от изнесени в подаденото заявление за оставка на заместник-председателя на Общинския съвет (ОбС) в Опака Мирослав Георгиев твърдения, поставящи под съмнение капацитета и професионализма на служителите в администрацията.

Считаме, че подобни изявления накърняват авторитета и достойнството на всички работещи в структурата на общинска администрация и омаловажават ежедневните усилия на служителите за нормалното функциониране на местната власт и за обслужването на гражданите, заявяват в позицията си те. 

Те твърдят, че работата им се основава на законност, професионализъм и отговорност, а твърдения, внушаващи некомпетентност или липса на капацитет, са неприемливи и демотивиращи за екипа, който ежедневно изпълнява своите задължения в услуга на обществеността.

В тази връзка служителите настояват Мирослав Георгиев да подаде оставка и като общински съветник, тъй като, според тях, изразеното в неговото заявление отношение  „подкопава доверието и ефективното сътрудничество между Общинския съвет и администрацията“.

/ЛРМ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 18:20 на 29.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация