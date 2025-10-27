Подробно търсене

Възстановено е движението по пътя Благоевград – Кресна в района на „Кривия тунел“ в Кресненското дефиле

Кореспондент на БТА в Петрич Деница Кючукова
Снимка: кореспондент на БТА в Благоевград Мария Спасова (ЛФ) (архив)
Кресна,  
27.10.2025 09:22
 (БТА)

Възстановено е движението по път I-1 Благоевград – Кресна в района на „Кривия тунел“ в Кресненското дефиле при 389-и км, информират от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

По-рано тази сутрин там беше въведено временно ограничение, като преминаването на моторни превозни средства се осъществяваше двупосочно в една лента, заради разпилени по пътното платно стъкла. Трафикът беше регулиран от "Пътна полиция".

Пътищата в област Благоевград са мокри и хлъзгави заради дъжда. От АПИ призовават да се шофира с повишено внимание и съобразена скорост.

/АБ/

