От 3 ноември движението по пътя Варна - Златни пясъци ще бъде само в едното платно

От 3 ноември движението по пътя Варна - Златни пясъци отново ще се извършва само в едното платно, съобщиха днес от Общината в крайморския град. Причината е възобновяването на строителните работи по реконструкцията и доизграждането на водопроводната мрежа в района.

Северното платно на пътя ще бъде затворено от кръстовището на Екопарк „Варна“ в посока Златни пясъци. Движението ще се извършва двупосочно в южното платно на булеварда.

В момента се подготвя временната организация на движението с поставяне на пътни знаци и прекъсване на мантинелата. Ще бъдат обособени временни спирки за градския транспорт, като няма да има промени в маршрутите на автобусите.

От „ВиК Варна“ ООД уточниха за БТА, че проектът е съгласуван в агенция „Пътна инфраструктура“. От дружеството допълниха, че предстои да бъде извършена реконструкцията и доизграждането на магистрален водопровод „Варна – Златни Пясъци“, както и на няколко клона от битовата канализация.

Участъкът, в който ще се работи, е част от подобект със срок на завършване идентичен с този на целия мащабен проект за водния цикъл на Варна – август 2026 г.