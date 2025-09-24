Технологичната автономия на Европейския съюз обсъдиха експерти на конференция в София

Технологичната автономия на Европейския съюз (ЕС) обсъдиха експерти на конференция в София. Форумът е организиран от Софийския форум за сигурност и Посолството на Испания в София.

Войната в Украйна ни напомни за критичната роля на индустриалната устойчивост и технологичните иновации, каза посланикът на Испания в България Мигел Алонсо Берио. Днешната конференция разглежда по-конкретно технологичната автономия на ЕС в областта на военно-промишления сектор и отбранителната индустрия. Хроничното недоинвестиране и неефективното харчене на средства са ерозирали военните способности на Европа. Отбранителният сектор в Европа все още е фрагментиран между националните пазари и липсват големи компании, способни да се конкурират с чуждестранни гиганти, коментира посланикът.

Единственият начин да защитим свободата си е да гарантираме нашето технологично предимство, заяви Велизар Шаламанов, директор „Отбранителна политика“ в Атлантически клуб.

Шаламанов обърна внимание на създаването на Центъра за иновации в отбраната. Центърът беше създаден с решение на правителството точно преди три месеца. За НАТО три месеца е много дълъг период от време. Ако работите в НАТО, 32 нации ви натискат да доставяте резултати всяка седмица. Виждаме в Украйна дронове, които се надграждат и модифицират всяка седмица. Русия отговаря всеки месец. Това е един от аспектите на отбранителната индустрия – тя не се движи от потребители, а от стратегическата конкуренция за технологично предимство между нас и нашите противници, коментира Шаламанов.

Според Шаламанов НАТО е отличен пример, от който можем да се учим, за да развием автономия в Европейския съюз.

Дебатът за европейската стратегическа автономия се развива в много специфичен контекст, свързан с бързото влошаване на сигурността в Европа и около Европа – не само на Източния фланг, но и на Южния фланг и в Атлантика, както и с постепенното намаляване на ангажимента на САЩ към нашата сигурност, коментира Луис Моя, представител на INDRA. Ще продължим да разчитаме на съюзниците си за колективна отбрана, но посланието, което получаваме в ЕС, е, че европейците трябва да поемат по-голяма отговорност за собствената си сигурност и отбрана и трябва да допринасяме за справедливо разпределение на тежестите, когато става въпрос за колективна отбрана, каза още Луис Моя.

Европа е критично зависима от спътниковата инфраструктура и услугите на САЩ, каза флотилен адмирал от запаса и представител на EnduroSat Боян Медникаров. Всяка държава в Европа трябва да има собствена спътникова система, да разполага със собствени системи или способности за въздушно наблюдение и да има командни и контролни системи, които да ни дават възможност за адекватна реакция при различни заплахи. Разбира се, ние сме ЕС и трябва да работим заедно, но първата стъпка е да се създадат собствени активи, а след това да се обсъжда и мисли как да се интегрират тези активи с другите държави, коментира Медникаров.

Не е ясно какво ще донесе следващата финансова рамка на ЕС, но изглежда, че ще срещнем сериозни трудности при реализирането на големи европейски проекти, в които няколко държави обединяват усилия за разработка на бъдещи бойни системи, каза Гонсало Леон Серано, заместник-председател на фондация „Технологии за отбрана и сигурност“.

Темпото на иновации в Украйна е невероятно, украинците всяка седмица или на всеки две седмици трябва да обновяват своята киберзащита, защото тя се пробива от Русия, каза Борислав Банков от института GATE. Липсата на пари при стартъпите понякога може да е добро нещо, защото са принудени да мислят за иновативни начини да разклатят пазара с по-малко средства. По този начин те всъщност търсят асиметрични подходи за прилагане на съществуващи и готови технологии, но по по-неочаквани и действително иновативни начини, каза още Банков.

Концепцията за стратегическа автономия на Европа е по-актуална от всякога, каза председателят на Софийския форум за сигурност Йордан Божилов при откриването на конференцията. Автономията не означава изолация, трябва да означава умна диверсификация, намаляване на критичните зависимости и укрепване на колективната устойчивост на Европа, каза още Божилов.

Центърът за иновации в отбраната ще гарантира стратегическата независимост на България чрез изследвания и разработки с двойна употреба, заяви Мартин Дановски, заместник–министър на иновациите и растежа.