Ресорната комисия в Столична община изслушва ръководството на "Топлофикация София" във връзка с ремонта в "Дружба-2"

Постоянната комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране в Столична община изслушва изпълнителния директор на "Топлофикация София" Петър Петров във връзка с ремонта на топлопреносната мрежа в "Дружба-2".

Общинските съветници приеха като първа точка в дневния ред на заседанието да бъде "Изслушване на ръководството на „Топлофикация София“ ЕАД по повод публикуваното на страницата на дружеството съобщение, че във връзка със стартирането на поетапен текущ ремонт на топлопреносната мрежа в ж.к. „Дружба - 2“ - втора, трета, четвърта и пета част, се налага спиране на топлоподаването към абонатите в района до края на месец декември 2025 г."

Вчера жители на столичния квартал „Дружба 2“ протестираха срещу това да останат без парно и топла вода за три месеца като блокираха движението по бул. "Цариградско шосе".

Кметът на София Васил Терзиев съобщи, че е създадена работна група заедно с общински съветници, която да подготви външен технически, финансов и бизнес одит на „Топлофикация София“. Според кмета хиляди семейства в „Дружба-2“ са изправени пред абсурд – да останат без парно и топла вода почти три месеца в разгара на зимата.

По-рано днес лидерът на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски заяви в позиция, че "кризата с парното в „Дружба 2” е поредният провал на кмета Терзиев", като заяви, че ще подаде сигнал до прокуратурата за предстоящия ремонт.

Кметът посочи, че разчита прокуратурата да направи детайлно разследване на управлението на „Топлофикация“ през последните 15 години – защото хората на София заслужават истината, а виновните – отговорност.