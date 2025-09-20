Подробно търсене

Добри са условията за туризъм в ниските части на планините, съобщиха от Планинската спасителна служба на БЧК

София Господинова
Добри са условията за туризъм в ниските части на планините, съобщиха от Планинската спасителна служба на БЧК
Добри са условията за туризъм в ниските части на планините, съобщиха от Планинската спасителна служба на БЧК
БТА, Местност ,,Байова Борика" край Разлог. Снимка: кореспондент на БТА в Благоевград Мария Спасова (архив)
София,  
20.09.2025 08:51
 (БТА)

Добри са условията за туризъм в ниските части на планините, съобщи за БТА Ивайло Левтеров, дежурен спасител в Планинската спасителна служба на БЧК.

Във високите части на планините има мъгла и не е подходящо за туризъм. Разкъсана облачност и на места с гъста мъгла има във високите части на Стара Планина, Рила и Пирин. Температурите са между 5,7 и 13 градуса, посочи Левтеров.

Той съобщи, че снощи около 18:00 ч. група англоговоящи туристи са се загубили в района на Боянското езеро на Витоша. Туристите са насочени по координати и са в безопасност.

/ВД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:25 на 20.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация