Задържан е пиян украинец, навлязъл с автомобил в детска площадка в Несебър

Задържан е украински гражданин, след като управляваният от него автомобил "Ауди А7" е навлязъл в детска площадка в несебърския комплекс "Съни Форт", съобщиха от Областната дирекция на МВР-Бургас.

Около 1:00 след полунощ е получено съобщение в Районно управление – Несебър, че автомобил, управляван от пиян водач, е паркирал в зоната за игра. При извършената проверка е установено, че украинецът е шофирал след употреба на алкохол. Измерената концентрация е била 2,82 промила.

Водачът е задържан за срок до 24 часа, а автомобилът е иззет. По случая е образувано бързо полицейско производство.

Няма информация за пострадали при инцидента. Украинският гражданин е с предоставена временна закрила.

БТА припомня, че на 21 август т.г. лек автомобил навлезе в детска площадка в столичния квартал "Христо Смирненски". Инцидентът е станал около 22:30 ч., след полицейско преследване и нанесени щети по три други превозни средства. Водачът бе задържан, като при първоначалната проба за алкохол бе отчетено съдържание от 2,7 промила.