Съветниците в Добрич одобриха формирането на паралелки с по-малък брой ученици от минималния норматив в пет училища през 2025/2026 година

Кореспондент на БТА в Добрич Михаела Димитрова
Снимка: Кореспондент на БТА в Добрич Михаела Димитрова
Добрич ,  
16.09.2025 14:31
 (БТА)

Общинските съветници в Добрич одобриха формирането на паралелки с по-малък брой ученици от минималния норматив за новата учебна година в Обединено училище „Йордан Йовков“, Основно училище (ОУ) „Панайот Волов“, ОУ „Христо Смирненски“, Природоматематическа гимназия (ПМГ) „Иван Вазов“ и Професионална гимназия по ветеринарна медицина (ПГВМ) „Проф. д-р Георги Павлов“.

В Община Добрич са постъпили докладни записки от директорите на петте училища, като са приложени положителни становища за всяка една от паралелките от началника на Регионално управление на образованието (РУО) - Добрич за формиране през учебната 2025/2026 година на паралелки с брой ученици, по-малък от минималния норматив.

В Обединено училище „Йордан Йовков“ се формират пет маломерни паралелки, в ОУ „Панайот Волов“ маломерната паралелка ще бъде една, в ОУ „Христо Смирненски“, в ПМГ „Иван Вазов“ и в ПГВМ „Проф. д-р Георги Павлов“ ще има по две маломерни паралелки.
 
Предвид наличните към настоящия момент възможности на бюджета на горепосочените училища, допълнителни средства извън определените по стандарти не са необходими.

