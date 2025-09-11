Председателите на общински съвети в страната се обявиха срещу подготвяния нов закон за водоснабдяване и канализация

Председателите на общински съвети в страната се обявиха срещу нов закон за водоснабдяване и канализация.

Позицията на управителите на ВиК дружествата и председателите на общинските съвети на Петрич, Сандански, Троян, Брацигово, Пещера, Сапарева баня, Ракитово и Берковица беше изразена на пресконференция в националния пресклуб на БТА в София. От своя страна управители на ВИК дружества изразиха готовност за протестни действия, ако Народното събрание приеме нов закон за водоснабдяване и канализация.

Готвеният нов Закон за ВиК не бива да бъде приеман в този вид, защото нарушава Конституцията на Република България и Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), каза Светла Данаилова, председател на ОбС-Петрич. Тя изрази мнение, че освен противоконституционните текстове в готвения нов закон има и грубо потъпкване на закона за местното самоуправление в частта на чл. 21, ал.1, т. 8. Както е видно съществуват дружества, извън асоциациите на ВиК, които въпреки трудностите създават условия за развитие на сектора. Едно от тези дружества е ВиК дружеството в община Петрич, където цената на водата е по-ниска от тази на областните оператори. Направени са достатъчно инвестиции, които способстват за по-ниска цена на водата и за по-добри услуги в сектора за водоснабдяване и канализация, посочи Данаилова.

Тя даде пример с инвестициите, реализирани от Община Петрич. По думите на председателя на ОбС-Петрич, цената на водата в община Петрич е два пъти по-ниска, отколкото в асоциацията. В Петрич през 2024 година са подменени над 15 километра водопровод и са инвестирани повече от 3 милиона 533 хиляди лева. За същия период ВиК Благоевград е заложило малко над 7 милиона в инвестиционната програма за целия сектор. До месец август 2025 година Община Петрич е вложила над 3 милиона и 300 хиляди лева, а ВиК асоциацията в Благоевград е предвидила около 9 милиона 574 хиляди лева, като инвестицията трябва да бъде разпределена за общо 11-те общини и Благоевград, посочи Данаилова.

Община Петрич продължава да работи като предвиждаме Общински съвет-Петрич само след една седмица да приемем инвестиционна програма в рамките на 20 милиона, от които 7 милиона ще бъдат насочени точно към ВиК сектора. Този закон не бива да бъде приеман в този вид, а във вид, който не нарушава Конституцията, Закона за местното самоуправление и местната администрация и Закона за общинската собственост. Нека да не се разрушават добрите примери и практики, благодарение на които има устойчиво развитие в името на добра, непрекъсната услуга и на цена, която да е в интерес на местното население, призова Светла Данаилова-председател на Общински съвет-Петрич.

Председателят на ОбС - Сапарева баня Костадин Николов каза, че общинските съветници са приели единодушно декларация, с която се обявяват против разпоредбите в новия закон, защото според него се цели ликвидацията на ВиК дружествата и предаване на активите на Общината в разпореждане на областните асоциации. Против сме защото считаме, че този законопроект е антидемократичен, противоконституционен и грубо потъпква принципа за местно самоуправление. Много са негативните последици, които ще произтекат в случай, че законопроектът бъде приет и бъде утвърден като закон, каза още Николов. Той даде пример с цената за водата, която според него ще се увеличи в пъти, а качеството на самата услуга ще се влоши драстично. При минимална цена от 1,40 лв. ВиК дружеството неизменно всяка година е на печалба. В същото време областното ВиК дружество - "Кюстендилска вода" макар и създадено преди пет, шест години вече инкасира милиони левове загуба, а цената е 3,70 лева. Добре си спомням времето, когато нашата община беше част от областния ВиК оператор. Тогава на територията на почти половината от общината нямаше вода. Общините със всичките си недостатъци са много по-добър стопанин от държавата, категоричен е Костадин Николов. Ако не срещнем разбиране от институциите сме готови за протестни действия, каза още той.

Димитър Димитров-управител на фирма за водоснабдяване и канализация "УВЕКС ЕООД" съобщи, че цената на водата в Сандански е 0,72 лева. Въпреки ниската цена по думите му се предоставя добра услуга на жителите на общината. Председател на ОбС-Сандански Георги Батев изрази ясната позиция на общинските съветници, че желаят и занапред "Увекс" да остане 100 процента общинско дружество.

Подкрепа към опасенията на управителите на ВиК дружества и председателите на общински съвети в страната изрази и народният представител от партия "Възраждане" Ангел Славчев. Той обяви, че в Софийското поле няма вода никъде. Това е причината кметове и общински съветници да настояват да излязат от ВиК асоциациите. От наша страна имате пълна подкрепа. Нашата теза е, че общинската инфраструктура трябва да остане общинска и да се управлява от Общината. Това безводие в цялата страна е умишлено създадено. Протестите трябва да се случат, за да разберат управляващите, че така не може да се продължава, добави депутатът.