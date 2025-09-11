Осъждаме непровокираното нарушаване на въздушното пространство, каза премиерът Росен Желязков

Подробно търсене

Премиерът Росен Желязков е в Симитли за откриването на обновената детска градина. Снимка: Красимир Николов/БТА
Симитли,  
11.09.2025 13:24
 (БТА)

Осъждаме непровокираното нарушаване на въздушното пространство, каза министър-председателят Росен Желязков, който е на посещение в град Симитли, по повод вчерашното навлизане на дронове в полското въздушно пространство.

Нашата позиция е ясна и в съгласие с останалите. Изразяваме решителността на Алианса да предприеме всички необходими действия, които и договорът предполага, каза още премиерът.

Според него станалото е ненужна провокация. Това не спомага за успокояване на обстановката между Русия и държавите от Европейския съюз, подчерта Желязков. Така се дават все повече аргументи за това, около което в Коалицията на желаещите се обединяваме – че трябват сериозни гаранции за сигурност на Европа, за да е ясно, че Съюзът има необходимата отбранителна готовност и възможност да посече всякакви опити за агресия и провокация, каза той.

В момента няма сигнали за това за задействане на член 5 от Договора на НАТО, подчерта Желязков.

Премиерът Росен Желязков е в Симитли за официалното откриване на изцяло реновираната детска градина „Радост“ - филиал Център. По-късно днес той ще посети и обновеното и модернизирано училище „Св. Св. Кирил и Методий“ в село Крупник. 

/ТТ/

