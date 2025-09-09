Десет институции от Русенско ще насърчават безработни повече от година към заетост

Десет институции от Русе и региона поставиха днес началото на съвместна инициатива, посветена на насърчаването на икономически неактивните жители на област Русе. Това съобщи областният управител на Русе Драгомир Драганов.

По този повод бе подписано и споразумение, в което водеща роля има Бюрото по труда в Русе с неговия директор Йоана Терзиева.

"Събираме се днес, за да дадем ход на общо споразумение за съвместни дейности на междуинституционално и организационно ниво на територията на област Русе и община Русе", заяви Йоана Терзиева.

По думите ѝ първата задача е да се постигне ясна картина колко всъщност са неактивните лица на територията на общините Русе, Сливо поле и Иванов. Според нея по първоначални данни това са около 200 души.

"След като знаем кои са хората, ще имаме индивидуален план за действие за всеки един от тях", каза Терзиева. Тя обясни, че под неактивни лица трябва да се разбират хората, които поне 12 месеца назад нямат история на трудово осигуряване, трудови дейности или не са включени в някаква форма на обучение.

"Нашата цел е да им намерим работа или някаква друга форма на заетост, или да ги включим в обучение, така че да отговарят на условията на пазара на труда. Бюрото по труда разполага с редица инструменти. Сред тях са ваучерни обучения, обучения по определена професия за професионално развитие, консултация с психолог и осигуряване на контакти с работодатели", каза още Терзиева.

Областният управител на Русе Драгомир Драганов заяви, че Областната администрация ще съдейства по всякакъв начин за осигуряване на качествен обмен на информация по темата и пълноправно участие в съвместните екипи.

"Тази инициатива е много важна, за да сме сигурни, че успяваме чрез подобни мерки да обхванем и хората, които не са се записали в съответното Бюро по труда", каза още Драганов.

Институциите, които се включиха в споразумението, са Бюрото по труда в Русе, Областна администрация - Русе, Община Русе, Дирекцията за социално подпомагане, Регионалното управление по образованието, Русенската търговско-индустриална камара, регионалната структура на Асоциацията на индустриалния капитал, регионалната структура на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Русенската стопанска камара, Регионалният съюз на конфедерацията на труда "Подкрепа".