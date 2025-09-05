На заседание на Областния кризисния щаб в Плевен беше направен седмичен отчет на свършеното за решаването на проблема с безводието

В Плевен за трета поредна седмица се състоя заседание на Областния кризисен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия на територията на област Плевен, свикано по повод проблемите с водоснабдяването. Целта е представители на различни институции като Община Плевен, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Плевен, Басейнова дирекция „Дунавски район“, „Напоителни системи“ ЕАД – клон Среден Дунав и други да посочат конкретни мерки за справяне с безводието, както и да докладват за изпълнението на вече набелязани такива.

Всяка една от поканените институции представи в кратък отчет свършеното за изминалата седна седмица.

Кметът на Община Плевен Валентин Христов съобщи, че за да има прозрачност всички обществени поръчки ще бъдат възлагани по съкратени процедури и срокове. От Общината няма да се възползват от възможността за пряко възлагане.

Той добави, че другата седмица ще бъде готов и каналът, чието почистване се извършва с помощта на Община Долна Митрополия, военни и лишени от свобода. Започва и поетапното монтиране на хидрофори в учебните заведения.

Управителят на ВиК – Плевен Климент Тодоров докладва за проверката, извършена заедно със специалисти от Басейнова дирекция на вододайните зони. През седмицата е направен обход на канала Черни Осъм от самото водохващане до град Плевен и се извършва мониторинг за евентуални скрити течове. Той също е на мнение, че през другата седмица по канала от Дъбнишка бара ще може да се пусне вода, която да стигне до рововете. Там има няколко критични места, които ще бъдат поправени.

Климент Тодоров каза още, че на ВиК помагат екипи от други две дружества. Работи се и по изготвянето на проекти и по нови сондажи.

Водата в Плевен е годна за пиене, каза директорът на Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Плевен д-р Илиян Минчев. Той посочи, че в момента проби от водата в селищата на воден режим се вземат всяка седмица, а не както е обичайно – на две седмици веднъж.

Организаторът на протестите против безводието в Плевен Борислав Цветанов също взе участие в заседанието на щаба. Той имаше много въпроси към другите участници. Областният управител Николай Абрашев го посъветва да ги входира, за да могат да бъдат разпределени за отговор към съответните институции.

Николай Абрашев се обърна към присъстващите и с апел да приоритизират своята работа и, ако е необходимо, да се работи на две смени.

По време на заседанието думата взеха и кметът на община Долна Митрополия Поля Цоновска, представители на Напоителни системи, ТЕЦ – Плевен и на Общинския съвет.

Пред журналисти председателят на Управителния съвет на „Български ВиК холдинг“ инж. Лозко Лозев каза, че комплексните мерки, които се предприемат, до 15 дни ще могат да дадат резултат и след това да се повиши броят на часовете, в които гражданите ще могат да получават вода.

Вчера в Плевен президентът на България Румен Радев имаше работни срещи по проблемите с безводието в Община Плевен и Медицинския университет.

Тази седмица временната кризисна комисия по проблемите на водоснабдяването в общината, сформирана с решение на Общинския съвет заседава над три часа.