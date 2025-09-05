Подробно търсене

С мълчание в памет на жертвите на наводненията в Царево преди две години започна 25-ото заседание на местния Общински съвет

Кореспондент на БТА в Бургас Галя Тенева
снимка: Община Царево
Царево,  
05.09.2025 10:01
 (БТА)

С едноминутно мълчание в памет на жертвите от водното бедствие на 5 септември 2023 г. започна 25-ото редовно заседание на Общински съвет – Царево. На тази дата преди две години наводненията в Царево, предизвикани от интензивни валежи, отнеха живота на председателя на Районния съд в града Мария Москова, на нейната дъщеря - ветеринарният лекар-д-р Даниела Йорданова, и на двама мъже. Стихията разруши мостове, стени на язовири, пътища в общината, пристанищната инфраструктура, рибарски лодки, отнесе покъщнина и имущество на десетки жители.

По време на днешното заседание на Общинския съвет бяха обсъдени и приети няколко решения, свързани с развитието на инфраструктурата и подобряване на условията в сферата на образованието и управлението на общинските имоти.

Сред приетите решения са благоустройство и модернизация на Пристанище Мичурин в град Царево; подпомагане на училището в град Ахтопол чрез осигуряване на средства за оборудване на съвременни STEM кабинети; безвъзмездно прехвърляне на право на собственост върху имоти – държавна собственост (язовир "Потурнашки"); както и издаване на разрешение за ползване на воден обект във връзка с аварийно-възстановителни дейности по мостови съоръжения в квартал "Белият бряг".


 
 

