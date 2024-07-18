Самопотеглил микробус уби жена в Бургас

Самопотеглил микробус е блъснал и убил жена в Бургас. Инцидентът е станал тази сутрин около 7:33 часа в района до блок 110 в комплекс "Меден рудник", съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.

Микробусът "Мерцедес Спринтер", с бургаска регистрация, е бил паркиран необезопасен. Водачът на автомобила (32 г.), e слязъл да си купи закуска. Микробусът е самопотеглил, блъснал и убил на място 63-годишна пешеходка.

След сблъска микробусът продължил движението си, като влязъл в близко дере.

Към момента се извършва оглед на местопроизшествието.