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Самопотеглил микробус уби жена в Бургас

Кореспондент на БТА в Бургас Галя Тенева
Самопотеглил микробус уби жена в Бургас
Самопотеглил микробус уби жена в Бургас
БТА, Бургас (16 февруари 2024) Двама мъже във видимо нетрезво и неадекватно състояние са установени на втората спирка в квартал "Меден рудник". Единият е откаран от екип на полицията в районното управление, а другият от екип на спешна помощ към болница.Снимка: Христо Стефанов/БТА (ПБ)
Бургас,  
18.07.2024 09:36
 (БТА)

Самопотеглил микробус е блъснал и убил жена в Бургас. Инцидентът е станал тази сутрин около 7:33 часа в района до блок 110 в комплекс "Меден рудник", съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.

Микробусът "Мерцедес Спринтер", с бургаска регистрация, е бил паркиран необезопасен. Водачът на автомобила (32 г.), e слязъл да си купи закуска. Микробусът е самопотеглил, блъснал и убил на място 63-годишна пешеходка.

След сблъска микробусът продължил движението си, като влязъл в близко дере.

Към момента се извършва оглед на местопроизшествието.

/ВД/

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