С изпълнения на Django Ze започна благотворителен концерт под надслова "Бялата лястовица" в Шумен

Благотворителният концерт под надслова "Бялата лястовица" събра музикални изпълнители на 1 юни в Летния театър в Шумен. Целта е с него да се подкрепят децата в неравностойно положение, съобщиха организаторите. На сцената първи излязоха Django Ze. След тях свирят No More Many More, Николай Воденичаров - Никеца и шуменската група Lampa Inc. Проявата се случва със съдействието на неправителствената организация „Общество 528“, а инициатор на концерта е Симеон Коджаманов.

Изненада за публиката е включването на израсналия в Шумен вокал на рок група "Контрол" Иван Гатев, който подкрепи концерта с присъствие на сцената в Летния театър на Шумен.

Събитието си поставя за цел да подкрепи деца в неравностойно положение. "Те не са по-различни от останалите, но имат нужда от подкрепа и социализиране. Затова правим този концерт“, коментира пред БТА Коджаманов. "Парите, събрани от билети и от дарителската каса, ще бъдат публично отчетени и изразходвани в подкрепа на децата“, добави той.