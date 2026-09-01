Ще направим ново задание, съобщи на брифинг в Министерския съвет (МС) регионалният министър Иван Шишков след първото заседание на Междуведомствения координационен съвет по въпросите на Националната детска болница. По думите му сегашното задание „предполага разхищение“ и „да даваме повече пари, отколкото е необходимо“.

Шишков определи като един от греховете на последните три години, че е направен опит през заданието да се похарчат много повече пари без реална полза за обществото.

Една от причините да направим нова тръжна процедура и да тръгнем с нов проект е самото задание, коментира още Шишков. Заданието е най-важно, то определя какво иска инвеститорът, какво иска държавата, добави той.

Относно инфраструктурата около бъдещата детска болница Шишков каза в отговор на въпрос, че в последните два месеца се работи активно по завършването на Околовръстния път, като предстои отчуждаването на територии там. На 17 септември – Ден на София, ще направим малък подарък на столицата – подробен устройствен план, който за две-три години да намери своето развитие, каза Шишков. Той каза, че разчита на съдействието на Столичната община за бързото приключване на процедурата по приемането на подробния устройствен план. Шишков увери, че няма да бъде направена детска болница "в нищото" и че се работи не само за терена на детската болница, но и за цялата инфраструктура. Министърът увери като архитект, че избраният терен за детска болница е изключително добър и предоставя добър достъп и свързаност. Шишков подчерта, че друг терен няма да се търси.

В отговор на въпрос ще се прави ли международен конкурс за детската болница регионалният министър каза, че целта е възможно най-бързо построяване на лечебното заведение. По думите на министъра международен конкурс е добра идея, но ако се стигне отново до обжалване нещата могат много да се забавят. Прави се сериозен анализ за вземането на най-правилното и отговорно решение, увери министърът.

Преди изказването на Иван Шишков, здравният министър Катя Ивкова съобщи за смяната на ръководството на държавната компания за Националната детска болница.