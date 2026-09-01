Временно замътване на водата е възможно в Твърдица след дезинфекция на водоизточника

Временно наличие на песъчинки, утайки и по-силно замътване на водата във водопроводната мрежа в Твърдица е възможно във връзка с извършената дезинфекция на двете камери на водоизточника, захранващ града, съобщиха от пресцентъра на Община Твърдица.

По препоръка на „ВиК – Сливен“ ООД гражданите трябва да почистят филтрите и цедките на смесителите и батериите в домовете си и да оставят водата да изтича продължително време до видимото й избистряне. При необходимост почистването на филтрите трябва да бъде повторено след промиването.

От Общината посочват, че временните изменения са вследствие на извършените дейности по дезинфекция и последващо промиване на водоснабдителната система.

На 26 август от Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Сливен съобщиха за несъответствие по микробиологични показатели в качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, в източната зона на Твърдица. Тогава беше посочено, че водата не трябва да се използва за пиене и готвене, а на 29 август беше преустановено водоснабдяването в целия град.