Удължава се забраната за някои земеделски дейности в област Хасково до 15 септември с цел превенция от пожари

До 15 септември в област Хасково се удължава забраната за извършване на някои земеделски дейности в определени часове на денонощието заради продължаваща опасност от възникване на пожари, съобщиха от пресцентъра на областната администрация.

Със заповед на областния управител Тодор Иванов не се допуска косене на трева, машинно почистване, включително мулчиране и почистване на храсти, от 09:00 до 03:00 часа в трайно затревени площи, обработваеми земи, трайни насаждения и горски територии. Изключения се позволяват за защитените зони от Натура 2000, но и там дейностите трябва да бъдат максимално обезопасени.

Косенето на трева и машинното почистване бе ограничено през летния сезон на централна ниво със заповед на земеделския министър Пламен Абровски, но тя бе в сила за периода от 10 юли до 1 септември 2026 г.