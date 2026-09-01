Подробно търсене

Удължава се забраната за някои земеделски дейности в област Хасково до 15 септември с цел превенция от пожари

Кореспондент на БТА в Хасково Николай Грудев
Удължава се забраната за някои земеделски дейности в област Хасково до 15 септември с цел превенция от пожари
Удължава се забраната за някои земеделски дейности в област Хасково до 15 септември с цел превенция от пожари
Снимка:БТА/архив
Хасково ,  
01.09.2026 17:19
 (БТА)

До 15 септември в област Хасково се удължава забраната за извършване на някои земеделски дейности в определени часове на денонощието заради продължаваща опасност от възникване на пожари, съобщиха от пресцентъра на областната администрация.

Със заповед на областния управител Тодор Иванов не се допуска косене на трева, машинно почистване, включително мулчиране и почистване на храсти, от 09:00 до 03:00 часа в трайно затревени площи, обработваеми земи, трайни насаждения и горски територии. Изключения се позволяват за защитените зони от Натура 2000, но и там дейностите трябва да бъдат максимално обезопасени.

Косенето на трева и машинното почистване бе ограничено през летния сезон на централна ниво със заповед на земеделския министър Пламен Абровски, но тя бе в сила за периода от 10 юли до 1 септември 2026 г.  

/ЛРМ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 17:49 на 01.09.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация