Петима мъже и три жени са задържани при акция за предотвратяване на имотна измама, съобщи директорът на СДВР Николай Пелтеков

Петима мъже и три жени са задържаните при полицейската акция за предотвратяване на имотна измама, съобщи на брифинг пред журналисти директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) главен комисар Николай Пелтеков. Той каза, че всички те са български граждани. Задържаните са на възраст между 21 години – на толкова е купувачът на имота, и 72 години – такава е възрастта на продавача на имота, посочи още Пелтеков.

По-рано от МВР съобщиха, че са задържани осем души при акция, при която е предотвратена сделка с недвижим имот с използване на неистински документи.

Пелтеков обясни, че това е поредната полицейска операция в тази насока, при която е неутрализиран опит за измама с имущество на починала българска гражданка. Информацията за предстоящата сделка е получена в СДВР на 10 август, въз основа на която са проведени различни оперативно-издирвателни мероприятия. Получени са данни, че днес предстои извършването на сделка с имот на починалата жена.