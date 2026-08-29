Пожар гори в крайбрежно заведение в Созопол

site.btaПожар гори в крайбрежно заведение в Созопол
Пожар избухна в крайбрежно заведение в Бургас около 5:00 ч тази сутрин. Чуват се гърмежи на газови бутилки.
Пожарни екипи от Созопол и Бургас гасят пламъците.
Ресторантът е изгорял до основи, пожарът е обхванал и хотелската част.
Гостите на хотела са евакуирани. Няма данни за жертви или пострадали хора.
/АГ/
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