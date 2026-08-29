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Пожар гори в крайбрежно заведение в Созопол

Специален пратеник на БТА Ваня Сухарова
Пожар гори в крайбрежно заведение в Созопол
Пожар гори в крайбрежно заведение в Созопол
БТА, Пожар в крайбрежно заведение в Созопол. Снимка: Ваня Сухарова/БТА
Созопол,  
29.08.2026 07:29
 (БТА)

Пожар избухна в крайбрежно заведение в Бургас около 5:00 ч тази сутрин. Чуват се гърмежи на газови бутилки. 

Пожарни екипи от Созопол и Бургас гасят пламъците.

Ресторантът е изгорял до основи, пожарът е обхванал и хотелската част.

Гостите на хотела са евакуирани. Няма данни за жертви или пострадали хора.

/АГ/

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