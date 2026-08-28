Велосипедисти протестират в района на НДК с искане за условия за безопасна велосипедна мрежа в столицата

Велосипедисти протестират пред пилоните на Националния дворец на културата с искане за повече и свързани велоалеи и безопасно придвижване в столицата. Протестът е под надслов „Искам да карам колело в София“ и ще продължи като велошествие до сградата на Столичната община. Организатор на демонстрацията са неправителствените организации Българска асоциация за електромобилност (БАЕМ), Сдружение „Велоеволюция", Екологично сдружение „За Земята", Критична Маса, Софенхаген и Фондация „Манеко". За протеста има подадено уведомление в общината. В района на НДК има полицейско присъствие.

Искаме безопасност по улиците, заяви председателят на Сдружение „Велоеволюция“ Иво Делин. Той посочи, че всички велоалеи имат много сериозна нужда от модернизация и реконструкция, за да бъдат безопасни. Тези, които са по-стари от 2018 година не отговарят на стандартите, които в момента са приети за велосипедна инфраструктура, допълни той.

Искаме план, който да гарантира за следващите между пет до 10 години какво точно ще се свърши и как ще се намери финансиране за изпълнението, подчерта Делин. Искаме адекватна велосипедна мрежа в столицата, а не разпокъсани отсечки, заяви той. Делин отбеляза, че очакват от Столичната дирекция на вътрешните работи проверките да не бъдат избирателни. Искаме те да са насочени към хората, които заплашват и обезпокояват останалите. Трябва да обърнат внимание и на паркирането върху велоалеите, добави той.

Шествието ще мине през големи централни булеварди, през „Орлов мост“ и ще бъде с крайна точка сградата на Столичната община, посочи Делин.

Причина за демонстрациите са полицейски проверки, предупреждения и заплахи за санкции срещу велосипедисти в парковете, както и липсата на достатъчно свързана, безопасна и удобна велосипедна инфраструктура в София, подчертават организаторите. Сред причините е и премахването и невъзстановяването на разделителите по ключови велоалеи като тези по бул. „Дондуков" и ул. „Г. С. Раковски".

По-рано днес кметът на София Васил Терзиев посочи, че велосипедистите протестират с право. Столичната община е длъжник на велосипедистите и няма нищо вярно в това, че ще забраняваме карането на колело в парковете. Това беше един много неприятно измислен скандал, но никога не е ставало дума за налагането на подобни политики, увери столичният кмет. По думите на Терзиев, Общината работи за наваксването за дадените от нея обещания. Планът е да направим 20 км нови велотрасета в рамките на следващата година и малко, като работим по това да добавим и още 10 км велотрасета, каза още кметът.