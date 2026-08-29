Президентът Илияна Йотова ще участва в откриването на XX-ия Национален тракийски събор „Богородична стъпка 2026“

Президентът Илияна Йотова ще посети село Старозагорски бани от 11:30 ч., където ще участва в откриването на XX-ия Национален тракийски събор „Богородична стъпка 2026“, посветен на 170 години общонародно читалищно дело и 130 години организирано тракийско движение в България, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Националният тракийски фолклорен събор „Богородична стъпка“ се провежда ежегодно на едноименния природен феномен край село Старозагорски бани и е най- големият форум в региона, посветен на съхраняването и популяризирането на българските песни, танци, обичаи и традиции. Събитието се организира с помощта на Община Стара Загора, Кметство Старозагорски бани, Съюза на тракийските дружества, Тракийско дружество „Одринска епопея“ и Национално читалище „Христо Ботев – 1952“, като през годините се утвърди като сцена на стотици фолклорни състави и индивидуални изпълнители от цялата страна, посочиха още от прессекретариата на държавния глава.

Участници от 20 области в страната ще вземат участие в 20-ото юбилейно издание на Националния тракийски фолклорен събор (НТФС) „Богородична стъпка“, който ще се проведе тази събота и неделя (29 и 30 август), в курортното селище Старозагорски бани, съобщиха от пресцентъра на Община Стара Загора. Сред участниците има танцови и певчески формации, както и индивидуални изпълнители от всички краища на България. Те ще представят над 30-часова фолклорна програма на две сцени.